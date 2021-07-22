Европейская комиссия считает Украину надежным партнером Евросоюза по транзиту газа и заявила о готовности поддержать дискуссии о продлении договора о транзите ресурса из России.

Об этом в четверг, 22 июля, заявил представитель Еврокомиссии, передает агентство "РИА Новости".

По его словам, ЕК принимает к сведению согласование договоренностей между Германией и США по поводу "Северного потока-2". Также он заявил, что орган намерен обсуждать сделку со странами-членами ЕС и соседними государствами.

В ЕК добавили, что официальный Брюссель готов пойти навстречу властям Украины в вопросе транзита газа. Официальный Киев доказал свою надежность как партнер в деле транспортировки голубого топлива, и Евросоюз открыт к переговорам по заключению новой транзитной сделки, говорится в официальном заявлении европейского органа.

В то же время ЕК утверждает, что готова обсудить с Украиной вопрос "Северного потока-2", но пока не получала ее запроса.

Напомним, 21 июля Министерство иностранных дел ФРГ опубликовало совместное заявление США и Германии по сделке касательно "Северного потока-2".

В частности, сделка предусматривает создание специального фонда для развития энергонезависимости Украины а также продление транзита российского газа через территорию страны до 10 лет.

Тем временем в Офисе президента считают, что текст соглашения по газопроводу можно оценить как рамочный. В свою очередь министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев намерен обсуждать с Вашингтоном и Берлином, как их договоренность по "Северному потоку-2" может снизить риски по безопасности для Украины и стран Центральной Европы.

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