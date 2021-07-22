Россия готова обсуждать продление транзита газа через Украину после 2024 года.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА "Новости".

По его словам, этот вопрос - исключительно вопрос экономической целесообразности.

"Я хочу напомнить, что президент России неоднократно говорил и делал официальные заявления, что Россия никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента политического давления. Россия всегда была и остается ответственным гарантом энергетической безопасности европейского континента, или я бы даже говорил в более широком, глобальном масштабе, что называется. Никаких прецедентов на этот счет никто назвать не сможет", - сказал Песков.

"В общем то, что писала "Страна". Если Европа гарантирует рост потребления российского газа, а Украина выставит приемлемые цены на транзит, то почему России не использовать украинскую ГТС, как дополнение к другим маршрутам транспортировки?", - прокомментировал Телеграм-канал "Политика страны".

Напомним, что в 2019 году был заключен пятилетний контракт на транзит российского газа через Украину, которые истекает в 2024 году. По этому контракту Россия должна прокачивать через Украину минимум 40 млрд кубометров газа ежегодно.

Днем ранее ФРГ и США опубликовали совместное заявление, в котором речь идет о том, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года.

"США и Германия едины в своем убеждении: в интересах Украины и Европы, чтобы транзит газа через Украину продолжался после 2024 года. В соответствии с этим убеждением Германия обязуется использовать все доступные рычаги для обеспечения продления до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, которые должны начаться как можно скорее и не позднее 1 сентября. Соединенные Штаты обязуются полностью поддерживать эти усилия", - говорится в тексте.

Также сообщалось, что Германия назначит спецпосланника по переговорам с Россией и Украиной по продлению транзита газа.