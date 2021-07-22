Словакия и Молдова изменяют порядок въезда для граждан Украины. В Словакию привитых от коронавируса украинцев будут пускать без ограничений, остальным нужно будет пройти самоизоляцию. В Молдове усиливают меры по профилактике и противодействию распространению Covid-19 при пересечении границы гражданами на въезд в страну.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.

По информации украинских пограничников, с 21 июля отменены ограничения на въезд граждан Украины на территорию Словакии. Въезд в страну теперь осуществляется на общих условиях, действовавших до введения карантинных ограничений. В то же время граждане Украины должны пройти полный курс вакцинации или самоизоляцию.

Также Госпогранслужба сообщает, что с 19 июля усиливаются меры по профилактике и противодействию распространению Covid-19 при пересечении границы гражданами на въезд в Молдову. Там государства будут относить к "красной" и "зеленой" зонам. Список стран будет обновляться еженедельно. Пока Украина в "красную" зону не вошла, в ней находится 52 государства.

Гражданам, которые будут прибывать в Молдову из стран "зеленой" зоны необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не более чем за 72 часа до пересечения границы. При отсутствия теста такие туристы обязаны проходить 14-дневную самоизоляцию. Исключения - лица, прошедшие полный курс вакцинации, после которого прошло не менее 14 дней, дети до 6 лет, граждане, следующие транзитом по территории Молдовы.

Напомним, недавно Франция смягчила правила въезда для вакцинированных.

Также мы писали о том, какие страны ЕС на самом деле внесли Украину в белый ковид-список и что нужно для въезда.