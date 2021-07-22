В "Оппозиционной платформе - За жизнь" считают, что после заключения Германией и США соглашения по "Северному потоку-2" президент Украины Владимир Зеленский и его правительство должны уйти в отставку из-за потери главного энергетического актива Украины и уничтожения транзитного потенциала украинской ГТС.

Об этом сказано в заявлении, обнародованном пресс-службой политсилы.

"Когда вопрос касается национальных экономических интересов ответственные правительства забывают о надуманных идеологемах. Это четко показало соглашение, достигнутое США и ФРГ по "Северному потоку". Украинские режимы Порошенко-Зеленского получили от Запада наглядный урок настоящего патриотизма", - заявили в ОПЗЖ.

В политсиле напомнили, что семь лет экс-президент Петр Порошенко и нынешний глава государства боролись с "российским газом".

"Находясь под внешним управлением, Порошенко-Яценюк в 2014 году объявили "отказ от русского газа" и начали "газовую войну", продолжая при этом покупать у России нефть и нефтепродукты, удобрения и многие другие товары. Эта бездарная политика двойных стандартов привела к катастрофическому росту цен и тарифов на газ для населения и промышленности. Власти выдумывали "обходные схемы", "реверсы", формулы "Дюссельдорф+", прочие сказки, а цены на газ в Украине росли", - говорится в заявлении.

В ОПЗЖ считают, что политические игры Порошенко и Зеленского уничтожили транзитный потенциал украинской ГТС, а вся их энергетическая политика оказалась полностью провальной.

"Северный поток" заработал, а Зеленский и Порошенко политические банкроты. ОПЗЖ заявляет, что после объявления соглашения США и Германии по "Северному потоку", Зеленский и его бездарное правительство должны уйти в отставку за потерю главного энергетического актива Украины, а также за огромные многолетние экономические потери, уничтожение транзитного потенциала нашей страны. Мы требуем проведения досрочных парламентских выборов, смены бестолковой власти пока она не распродала и не растеряла остатки национальных богатств и не угробила наше государство", - заявили в политсиле.

Напомним, 21 июля Министерство иностранных дел ФРГ опубликовало совместное заявление США и Германии по "Северному потоку-2".

У Зеленского уже оценили соглашение между Германией и США по "Северному потоку-2" и назвали его рамочным документом.