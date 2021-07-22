Один из создателей Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали в Беларуси, заявил, что среди белорусских оппозиционеров, эмигрировавших за рубеж, начались жестокие распри за иностранное финансирование и международное влияние.

Об этом он рассказал в интервью литовской газете Vakaro zinios.

По его словам, поначалу оппозиционные лидеры старались любой ценой возобновить уличные выступления, чтобы не допустить снятия западных санкций против официального Минска. Курировал эту работу якобы Франак Вячорка, советник по международным вопросам экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской.

"Если мир не увидит жестоко подавляемые митинги, санкции будут сняты", - пояснил Протасевич.

Сейчас, как утверждает он, среди лидеров протеста не утихает конкуренция и внутренняя борьба за личную выгоду, которая сопровождается "кражей идей".

Также Протасевич заявил, что сейчас оппозиция Беларуси борется не за перемены в стране, а за деньги, тем самым фактически убивает сама себя.

Напомним, в мае в Минске совершил вынужденную посадку самолет, который направлялся из Афин в Вильнюс. На его борту находился бывший главный редактор телеграм-канала "НЕХТА" Роман Протасевич и его девушка, гражданка России София Сапега, из обоих задержали.

Как сообщалось, в Беларуси Романа Протасевича обвиняют в особо тяжких преступлениях - по статье 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), 293 (массовые беспорядки) и 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В июне Протасевича и его подругу Сапегу перевели под домашний арест.

Ранее "Страна" подробно писала, почему Лукашенко выпустил из тюрьмы Романа Протасевича и его подругу.