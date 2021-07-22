По итогам противостояния вокруг строительства газопровода "Северный поток-2", против которого выступает Польша, Россия одержала победу.

Об этом в интервью Польскому радио заявил пресс-секретарь президента Польши Блажей Спыхальский.

"Сегодня мы фактически имеем дело с победой России, если говорить о строительстве этого газопровода. Россия благодаря этой инфраструктуре получит значительное влияние на европейский рынок газа и прежде всего будет на нем зарабатывать", - сказал он.

"Мы поддерживаем свое мнение о том, что "Северный поток-2" представляет собой нарушение Германией европейской солидарности в области общей энергетической политики", - добавил Спыхальский.

По словам пресс-секретаря, в сложившейся ситуации страны Центральной и Восточной Европы должны "сотрудничать, строить общую инфраструктуру, чтобы быть в безопасности".

Напомним, 21 июля Министерство иностранных дел ФРГ опубликовало совместное заявление США и Германии по сделке касательно "Северного потока-2".

В частности, сделка предусматривает создание специального фонда для развития энергонезависимости Украины а также продление транзита российского газа через территорию страны до 10 лет.

Тем временем в Офисе президента считают, что текст соглашения по газопроводу можно оценить как рамочный.

Подробнее о соглашении читайте в нашем материале.