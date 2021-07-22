Соломенский районный суд Киева назначил на пятницу, 23 июля, подготовительное заседание по обвинению сына бывшего первого замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского (Свинарчука) - Игоря Гладковского - в получении 950 тысяч гривен неправомерной выгоды за влияние на принятие решения генеральным директором Государственной компании "Укрспецэкспорт".

Об этом со ссылкой на решение суда от 12 июля сообщает "Слово и дело".

"Назначить подготовительное судебное заседание на основании обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению (Игоря Гладковского – ред.) в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 369-2 УК Украины, на 23 июля 2021 года в 14:00", - говорится в решении.

Дело будет рассматривать судья Екатерина Застрожникова.

Высший совет правосудия рекомендовал назначить ее на эту должность в сентябре прошлого года. До этого она работала адвокатом и депутатом Мелитопольского горсовета Запорожской области от "Оппозиционного блока".

Напомним, 21 апреля Игоря Гладковского объявили в розыск, так как он не явился для вручения копии обвинительного акта для передачи дела в суд.

Его подозревают в получении 950 тысяч гривен неправомерной выгоды за влияние на принятие решения генеральным директором Государственной компании "Укрспецэкспорт". Речь о событиях 2015-2017 годов, когда, по данным следствия, Гладковский и его сообщники реализовывали коррупционную схему по поставке товаров неизвестного происхождения предприятиям ГК "Укроборонпром" с использованием ООО "Оптимумспецдеталь" и других предприятий.

Ранее в этом месяце в суд ушло дело отца Игоря Гладковского - Олега, который занимал пост замсекретаря СНБО при Петре Порошенко. Его подозревают в завышении цен поставок украинской армии. Речь о машинах компании "Богдан", которые закупали ВСУ.

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