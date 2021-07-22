Ряд конгрессменов Соединенных Штатов обратились с просьбой к президенту США Джо Байдену изменить дату визита его украинского коллеги Владимира Зеленского в Вашингтон. Накануне в Белом доме заявили, что лидеры стран планируют встречу на 30 августа.

Об этом со ссылкой на конгресвумен, сопредседателя Группы поддержки Украины в Конгрессе Марси Каптур сообщает "Голос Америки".

По ее словам, 30 августа Конгресс США будет на каникулах, которые продлятся с 7 августа до 20 сентября. Таким образом, планировать встречи с конгрессменами и сенаторами на этот период будет сложно.

Соответствующие письма конгрессмены направили американскому президенту и призвали изменить дату визита украинского главы, чтобы позволить "провести надлежащий диалог" с Зеленским.

Выбранную дату визита Зеленского в США также раскритиковал сенатор Тед Круз.

"Президент Зеленский не сможет привлечь членов Конгресса, которые на двухпартийной основе противостоят капитуляции Байдена перед Путиным по Северного потока-2. Наверное, просто совпадение", - иронически написал он в своем Twitter-аккаунте.

Напомним, днем ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки обнародовала заявление, в котором сказано, что президент США Джо Байден ждет в Вашингтоне украинского коллегу 30 августа.

После чего Владимир Зеленский отреагировал на объявление Белым домом даты его визита в США.

Раннее "Страна" также рассказывала, почему раньше американцы откладывали визит президента Украины.