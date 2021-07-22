Бывший командир батальона "Донбасс", экс-народный депутат Семену Семенченко, которого подозревают в создании частной военной компании, заявил, что обвинения против него выдвинуты с подачи Офиса президента по запросу белорусских спецслужб.

Об этом Семенченко заявил журналистам перед судебным заседанием в четверг, 22 июля.

По словам Семенченко, он и некоторые другие украинцы в сотрудничестве с Главным управлением разведки организовывали в Украине лагеря для представителей белорусской оппозиции. Эти люди должны были стать основой самообороны для противостояния режиму Лукашенко. Операцию инициировали спецслужбы США.

Однако переговоры белорусских оппозиционеров в Украине записали (Семенченко обвиняет в этом СБУ) и передали спецслужбам в Беларуси.

"Сама операция, которая проводилась по защите национальных интересов Украины, по нарправлению Беларуси, предполагала сотрудничество с группами патриотов, которые приезжали к нам из Беларуси. Они отправлялись для работы с нашей разведкой. Все эти группы документировались на территории Украины, и все это потом вылилось в фильм по белорусскому центральному каналу "Тротил протеста". В этом фильме были обвинения против меня, других украинцев, что мы причастны к деятельности этих белорусских граждан", - заявил Семенченко.

По его словам, операция в итоге была сорвана, после этого КГБ Беларуси издала поручение на его допрос, чтобы получить всю информацию о пребывании белорусской оппозиции в Украине. Поэтому, как считает Семенченко, его и хотят отправить в тюрьму.

Напомним, экс-нардепа Семенченко арестовали в марте по делу о создании частной военной компании. Он, как считает СБУ, организовал работу незаконной ВЧК, а также он замешан в импорте из России продукции военного назначения.

Кроме дела о создании незаконного вооруженного формирования Семенченко является фигурантом производства об обстреле из гранатомета здания телеканала "112 Украина" в 2019 году. По нему он проходит как подозреваемый.