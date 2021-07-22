Берлин поприветствовал сделку с Вашингтоном по "Северному потоку-2"
Министерство экономики и энергетики Германии приветствует договоренность с США по российскому газопроводу "Северный поток-2".
Об этом говорится в письменном ответе ведомства на запрос российского агентства "РИА Новости".
"Федеральный министр экономики (Петер) Альтмайер приветствует соглашение (по "Северному потоку-2")", - сообщили в министерстве.
В 2019 году Германия, в том числе и на базе Минэкономики ФРГ вела переговоры вместе с Евросоюзом, Россией и Украиной о новом договоре о транзите газа до 2024 года.
"Мы привержены продлению транзита газа через Украину после 2024 года... Соглашение также показывает, что Германия и США вновь сблизились", - добавили в ведомстве.
Напомним, 21 июля Министерство иностранных дел ФРГ опубликовало совместное заявление США и Германии по сделке касательно "Северного потока-2".
В частности, сделка предусматривает создание специального фонда для развития энергонезависимости Украины а также продление транзита российского газа через территорию страны до 10 лет.
Тем временем в Офисе президента считают, что текст соглашения по газопроводу можно оценить как рамочный.
Подробнее о соглашении читайте в нашем материале.