Министерство экономики и энергетики Германии приветствует договоренность с США по российскому газопроводу "Северный поток-2".

Об этом говорится в письменном ответе ведомства на запрос российского агентства "РИА Новости".

"Федеральный министр экономики (Петер) Альтмайер приветствует соглашение (по "Северному потоку-2")", - сообщили в министерстве.

В 2019 году Германия, в том числе и на базе Минэкономики ФРГ вела переговоры вместе с Евросоюзом, Россией и Украиной о новом договоре о транзите газа до 2024 года.

"Мы привержены продлению транзита газа через Украину после 2024 года... Соглашение также показывает, что Германия и США вновь сблизились", - добавили в ведомстве.

Напомним, 21 июля Министерство иностранных дел ФРГ опубликовало совместное заявление США и Германии по сделке касательно "Северного потока-2".

В частности, сделка предусматривает создание специального фонда для развития энергонезависимости Украины а также продление транзита российского газа через территорию страны до 10 лет.

Тем временем в Офисе президента считают, что текст соглашения по газопроводу можно оценить как рамочный.

Подробнее о соглашении читайте в нашем материале.