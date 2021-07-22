В Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда приняли решение отменить заочный арест экс-председателя правления Приватбанка Александра Дубилета, который скрывается на территории Израиля.

Об этом сообщили в пресс-службе Апелляционной палаты, передает "Украинские новости".

"Решение предыдущей инстанции отменили, а дело направили на повторное рассмотрение в ВАКС", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что заочный арест отменили 20 июля.

Напомним, 23 февраля Офис генпрокурора сообщил о подозрении Дубилету в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенной по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах, а также в служебном подлоге.

Тогда же источники из окружения Дубилета сообщили "Стране" что экс-глава правления "Приватбанка" находится за пределами Украины.

В конце марта Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило Дубилета в розыск. Между тем, по словам адвоката Дубилета, он имеет гражданство Израиля, где и проживает постоянно.

В начале июня Антикоррупционный суд заочно арестовал Дубилета. Тогда сообщалось, что если он вернется в Украину, то его задержат, но не сразу возьмут под стражу, а доставят в суд для избрания меры пресечения.

24 июня САП попросил Интерпол объявить экс-главу Приватбанка Дубилета в международный розыск.