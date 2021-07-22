Киев намерен обсуждать с Вашингтоном и Берлином, как их договоренность по "Северному потоку-2" может снизить риски по безопасности для Украины и стран Центральной Европы.

Об этом на пресс-конференцию в четверг, 22 июля, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы на данный момент имеем много вопросов к тому, как американско-немецкая договоренность способна уменьшить риски по безопасности для Украины и стран Центральной Европы, связанные с запуском "Северного потока-2". Мы будем разговаривать с Соединенными Штатами и с Германией по этому поводу", - сказал Кулеба.

Кулеба о "Северном потоке-2" - с 22:00

Напомним, 21 июля Министерство иностранных дел ФРГ опубликовало совместное заявление США и Германии по "Северному потоку-2". О переговорах представителей стран по поводу этих тем стало известно несколько дней назад.

У Зеленского уже оценили текст соглашения между Германией и США по "Северному потоку-2", назвав его рамочным документом.

"Страна" подробно рассказывала о том, в чем суть сделки США и Германии по "Северному потоку-2" и что она значит для Украины.