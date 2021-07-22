"Жара отцепилась, атмосферный фронт пошел прочь". В ​Украине завтра ожидается сухая и солнечная погода

В ближайшие дни в Украине теплая и солнечная погода без аномальной жары и мощных ливней, которые накрыли страну прошлой ночью. Температура воздуха прогреется до +28 градусов.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Жара отцепилась, атмосферный фронт пошел прочь, низкое давление сменяется повышенным, облаков будет меньше, солнца станет больше", - рассказала она.

В пятницу, 23 июля, практически по всей территории страны будет солнечная погода, без осадкой, "разве что в Карпатах какие-то локальные дожди с грозами будут пугать сборщиков черники".

Завтра днем будет комфортная температура воздуха от +23 до +28 градусов.

"В Киеве "пятница обещает солнце, белые облака, синее небо и +24...+25 градусов", - добавила Наталья Диденко, посоветовав наслаждаться "такой редкостно идеальной погодой, потому что уже в воскресенье столбики термометров поползут вверх".

Напомним, несколько дней подряд в Украине сохраняется дождливая погода. Мы рассказывали, как в Киеве пронесся ливень с ураганом. В городе сносило зонтики на летних площадках и затопило улицы.

Прошлой ночью в Одессе прошел мощный ливень. В результате непогоды повалило десятки деревьев, подтопило дома и улицы, а поселок Котовского и Пересыпь отрезало от города.

Ситуацию на дорогах усугубляет отсутствие света, неработающие светофоры и трамваи. "Страна" собрала все о последствиях стихии в Одессе.