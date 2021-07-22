В четверг, 22 июля, в Баку прошло заседание суда по уголовному делу гражданина России Дубакова Эдуарда, воевавшего на стороне Армении в качестве наемника в Нагорном Карабахе. Мужчину осудили на десять лет строгого режима.

Об этом сообщает РИА "Новости" в своем Telegram-канале.

Обвинение воевавшему за Армению мужчине было предъявлено по статьям: УК АР 214-3.1 (терроризм, финансирование терроризма), 218.2 (участие в преступном сообществе (преступной организации) либо в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики).

Прокуратура просила для воевавшего 11 лет общего режима.

Ранее мы рассказывали, что президент РФ Владимир Путин встретится в Москве с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Они обсудят договоренности по Карабаху.

Также сообщали, что И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан намеревается начать новые военные действия в Нагорном Карабахе и на границе с Арменией. Кроме того, он обвинил Баку в нарушении трехсторонних заявлений по Карабаху от 9 ноября 2020 года.