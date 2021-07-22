СБУ разоблачила в Херсонской области агентурную сеть спецслужб РФ, в которую входили СБУшник, работник прокуратуры, полицейский, чиновник ГСЧС и бывший сотрудник облгосадминистрации. Организатором группы был бывший сотрудник СБУ.

Об этом сообщают пресс-службы Офиса генпрокурора и СБУ.

Организатором агентурной сети оказался, по данным следствия, бывший заместитель начальника отдела Управления СБУ в Херсонской области. В 2014 году он выехал в Россию, где по версии СБУ, его и завербовали.

Впрочем, по версии правоохранителей, мужчина и так поддерживал "пророссийские идеи, предусматривающие пребывание Украины в сфере влияния РФ". Кроме того, он действовал и из корыстных побуждений.

Российские спецслужбы интересовала информация о деятельности и личном составе регионального управления СБУ, данные о местных правоохранителях, военных подразделениях и органах власти. За свою "работу" резидент ежемесячно получал от ФСБ деньги, которые он распределял между членами сети.

"Московский куратор сети - кадровый офицер ФСБ РФ Виталий Король, который специализируется на Украине", - сообщили в СБУ.

Помимо прочего, по данным Офиса генпрокурора, российским спецслужбам сообщали данные о социально-политической ситуации в Украине. А бывший СБУшник подбирал кандидатов на вербовку и вербовал граждан Украины для сотрудничества с ФСБ РФ.

Правоохранители провели обыски по делу. Бывшего и действующего сотрудников СБУ, причастных к схеме, задержали, им сообщили о подозрении по факту государственной измены путем предоставления представителям спецслужб РФ помощи в проведении подрывной деятельности против Украины (ч.1 ст.111 УК Украины). Что касается других членов сети, продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, ФСБ в Крыму арестовала симферопольца из-за подозрений в работе на украинские спецслужбы.

Также мы писали о том, тчо ФСБ России заявила о высылке "украинского шпиона", который консультировал СБУ.