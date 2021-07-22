В город Брест на территории Беларуси прибыл первый воинский эшелон с военными и техникой из РФ, которые будут принимать участие в совместных учениях "Запад-2021".

Об этом сообщили в Минобороны Беларуси в четверг, 22 июля.

По данным ведомства, эшелон с военными прибыл на железнодорожную станцию Полонка.

Уточняется, что ближайшей задачей является "без нарушений требований безопасности разгрузить вооружение и военную технику, убыть в назначенный район и приступить к оборудованию полевого лагеря".

Также в Минобороны добавили, что "гостей в погонах встретили хлебом и солью", происходило это под звуки военного оркестра.

Напомним, в среду, 21 июля, в Беларусь прибыли первые воинские эшелоны с российской техникой и военными. Они будут участвовать в совместных учениях вооруженных сил двух государств "Запад-2021". Сообщалось, что в рамках учебных маневров Вооруженные силы России и Беларуси отработают использование группировок войск в целях обеспечения военной безопасности Союзного государства.

Также вчера сообщалось, что российские вооруженные силы провели учения на территории аннексированного Крыма, в ходе которых экипажи истребителей Су-27 и Су-30 отработали нанесение ракетно-бомбовых ударов по наземным целям.