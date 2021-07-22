Президент США Джо Байден признал, что строительство российского газопровода "Северный поток-2" почти завершено, поэтому остановить его уже невозможно.

Об этом сообщает CNN.

"Проект "Северный поток" завершена на 99%. Идея о том, что можно было что-то сказать или сделать, чтобы остановить его - невозможна...", - сказал Байден после брифинга.

При этом он заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель работает над обязательством, которое предусматривает, что если РФ захочет этим газопроводом намеренно причинить вред Украине или другим странам, Берлину на это придется ответить.

CNN сообщает, что о невозможности остановить строительство газопровода заявил также и высокопоставленный чиновник Государственного департамента США. Он объяснил это риском подрыва "важнейшего союза с Германией"

"Хотя мы по-прежнему выступаем против трубопровода, мы пришли к выводу, что санкции не остановят его строительство и рискуют подорвать важнейший союз с Германией, а также с ЕС и другими европейскими союзниками", - сказал он.

Двумя днями ранее западные СМИ сообщали, что Вашингтон и Берлин близки к заключению сделки по "Северному потоку-2".

А днем ранее Министерство иностранных дел ФРГ опубликовало совместное заявление США и Германии по "Северному потоку-2". В нем Германия и США заверяют, что "если Россия попытается использовать энергию как оружие или предпримет дальнейшие агрессивные действия против Украины, Германия будет действовать на национальном уровне и призывать Европейский союз к принятию эффективных мер, включая санкции, чтобы ограничить российский потенциал для экспорта в Европу в энергетическом секторе, включая газ, или примет эффективные меры в других экономически важных сферах".

США и ФРГ также намерены привлечь инвестиции в новый фонд, чтобы помочь Украине перейти на более чистые энергетические ресурсы. Всего планируется собрать до $1 млрд. Германия готова со свой стороны перечислить в этот фонд $175 миллионов. Ранее "Страна" публиковала полный текст этого документа.