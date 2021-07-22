Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который освобождает граждан Украины, проживающих на неподконтрольных территориях, от административной ответственности за нарушение порядка въезда-выезда из неподконтрольных районов Донбасса, если такие нарушения наступили по причинам гуманитарного характера.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Данный закон предусматривает, что к гражданам Украины, которые живут на неподконтрольных территориях, на период действия карантина или на время блокирования деятельности контрольных пунктов въезда-выезда не будут применяться штрафы за нарушение порядка въезда-выезда с ВОТ, если такие нарушения были совершены в силу обстоятельств гуманитарного характера, определенных Кабинетом Министров.

В частности, речь идет о:

возвращении к месту проживания граждан Украины и членов их семей;

воссоединении семьи;

тяжелой болезни, смерти близких родственников;

необходимости обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения или прохождения лечения при наличии тяжелых и/или хронических болезней;

выезде с неподконтольной территории Украины лица, имеющего документы, подтверждающие право на постоянное или временное проживание в другом государстве;

пересечение контрольного пункта въезда-выезда ребенком, не достигшим 16-летнего возраста, в сопровождении одного из родителей (усыновителей) или других законных представителей для оформления ребенку документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины;

необходимости принятия наследства.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, 21 июля Зеленский подписал закон о коренных народах Украины, среди которых нет русских.

Также мы сообщали, что в этот же день Зеленский подписал закон о получении электронной гарантии на товар в Украине.