Власти Российской Федерации обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с межгосударственной жалобой против Украины.

Об этом со ссылкой на Генпрокуратуру РФ сообщает в четверг, 22 июля, РИА "Новости".

В частности, по данным Генпрокуратуры, жалоба РФ была подана из-за событий 2014 года в Украине.

"В рамках переданных от Минюста России в июле 2021 года полномочий по обеспечению представительства и защиты интересов Российской Федерации в Европейском Суде по правам человека Генеральной прокуратурой Российской Федерации 20.07.2021 от имени Российской Федерации на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 подана жалоба "Россия против Украины", - говорится в сообщении.

Это первая в истории России межгосударственная жалоба, которая подана российскими властями в ЕСПЧ. Жалоба касается событий, последовавших "за насильственной сменой власти в Украине в феврале 2014 года".

Россия в жалобе обвиняет Украину в нарушении Европейской конвенции о правах человека:

в гибели мирного населения, незаконном лишении свободы и жестоком обращении с людьми, в том числе на Майдане, в Одессе и Донбассе;

в гибели людей, причинении вреда здоровью и уничтожении имущества при обстрелах сопредельной российской территории;

в подавлении свободы слова и преследовании инакомыслящих, включая политиков и журналистов;

в дискриминации русскоговорящего населения и вытеснении русского языка;

в дискриминации российских компаний и предпринимателей;

в лишении жителей юго-востока Украины возможности участвовать в выборах;

в водной блокаде Крыма;

в нападениях на российские дипломатические, консульские и другие представительства;

в крушении MH17.

Таким образом, РФ намерена привлечь внимание ЕСПЧ и мирового сообщества к "систематическим нарушениям, которые совершаются властями Украины, а также зафиксировать их факты в международно-правовом поле".

Ранее мы рассказывали, что Украина стала одним из лидеров по количеству заявлений в Европейский суд по правам человека.

Также сообщали, что ранее Нидерланды подали в ЕСПЧ иск против РФ из-за катастрофы МН17 над Донбассом.