Россия подала первую жалобу в ЕСПЧ против Украины. Среди претензий - Одесса, Донбасс и русский язык
Власти Российской Федерации обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с межгосударственной жалобой против Украины.
Об этом со ссылкой на Генпрокуратуру РФ сообщает в четверг, 22 июля, РИА "Новости".
В частности, по данным Генпрокуратуры, жалоба РФ была подана из-за событий 2014 года в Украине.
"В рамках переданных от Минюста России в июле 2021 года полномочий по обеспечению представительства и защиты интересов Российской Федерации в Европейском Суде по правам человека Генеральной прокуратурой Российской Федерации 20.07.2021 от имени Российской Федерации на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 подана жалоба "Россия против Украины", - говорится в сообщении.
Это первая в истории России межгосударственная жалоба, которая подана российскими властями в ЕСПЧ. Жалоба касается событий, последовавших "за насильственной сменой власти в Украине в феврале 2014 года".
Россия в жалобе обвиняет Украину в нарушении Европейской конвенции о правах человека:
- в гибели мирного населения, незаконном лишении свободы и жестоком обращении с людьми, в том числе на Майдане, в Одессе и Донбассе;
- в гибели людей, причинении вреда здоровью и уничтожении имущества при обстрелах сопредельной российской территории;
- в подавлении свободы слова и преследовании инакомыслящих, включая политиков и журналистов;
- в дискриминации русскоговорящего населения и вытеснении русского языка;
- в дискриминации российских компаний и предпринимателей;
- в лишении жителей юго-востока Украины возможности участвовать в выборах;
- в водной блокаде Крыма;
- в нападениях на российские дипломатические, консульские и другие представительства;
- в крушении MH17.
Таким образом, РФ намерена привлечь внимание ЕСПЧ и мирового сообщества к "систематическим нарушениям, которые совершаются властями Украины, а также зафиксировать их факты в международно-правовом поле".
Ранее мы рассказывали, что Украина стала одним из лидеров по количеству заявлений в Европейский суд по правам человека.
Также сообщали, что ранее Нидерланды подали в ЕСПЧ иск против РФ из-за катастрофы МН17 над Донбассом.