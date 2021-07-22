По состоянию на утро четверга, 22 июля, в трех регионах Украины превышен максимально допустимый показатель динамики уровня госпитализаций. Речь идет о Киевской, Тернопольской и Херсонской областях.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

В Тернопольской области третий день подряд "красному" уровню эпидбезопасности соответствует показатель динамики госпитализаций. По итогам прошедших суток он составляет 110% при максимально допустимом показателе в 50%. В Киевской области динамика уровня госпитализаций составляет 54,4%, а в Херсонской - 50,7%.

Киевская, Тернопольская и Херсонская области пока остаются в "зеленой" зоне, так как для попадания в "красную" зону карантина необходимо, чтобы максимально допустимой норме не соответствовали не менее двух показателей.

Напомним, МОЗ призвал украинцев готовиться к третьей волне коронавируса, которую вызовет штамм "дельта".

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Кроме того, сообщалось, что в НАН встревожены ростом статистики Covid-19 в Одессе и предсказывают новый всплеск заболеваемости.