Целый месяц Россия была отключена от глобального интернета. Происходило это в рамках учений по "суверенному рунету". Таким образом, власти проверяли, сможет ли сеть в РФ работать в изоляции. По предварительным данным, учения прошли успешно.

Об этом со ссылкой на материалы рабочей группы "Информационная безопасность" при автономной некоммерческой организации "Цифровая экономика" (отвечает за реализацию одноименной национальной программы) сообщает "РБК".

Учения по изоляции Рунета проходили в РФ с 15 июня по 15 июля.

В рамках учений "тестировалась возможность физического отключения российской части интернета", рассказал источник. По словам другого собеседника издания, целью учений было "определить возможность работы Рунета в случае внешних искажений, блокировок и других угроз".

"Официальные итоги еще не подведены, предварительно учения признаны успешными", - рассказал источник.

В учениях принимали участие все операторы "большой четверки", а также "Ростелеком", "Транстелеком" и "ЭР-Телеком Холдинг".

Справка. Закон об изоляции Рунета в РФ вступил в силу с 1 ноября 2019 года. Он предполагает, что российские власти могут контролировать все точки передачи данных за границу и маршрутизацию трафика, в том числе с помощью специального оборудования у провайдеров. Также предусмотрена возможность создать инфраструктуру, которая позволит Рунету работать, если провайдеры не смогут подключиться к зарубежным корневым серверам интернета. По закону учения должны проходить не реже раза в год. Первые учения, о которых было известно, прошли в декабре 2019-го.

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