Вечером в среду, 21 июля, в пгт Решетиловка Полтавской области в центре первичной медико-санитарной помощи аварийно отключили свет. Из-за этого перестали работать холодильники, в которых хранилась вакцина от коронавируса, требующая сверхнизких температур.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ГСЧС.

Об аварии сотрудники центра около 19:24 сообщили спасателям. Спасатели 10 Государственной пожарно-спасательной части оперативно приехали по месту вызова и подключили переносную электростанцию ​​для обеспечения бесперебойного электроснабжения состава. В 20:40 работниками аварийной бригады АО "Полтаваоблэнерго" электроснабжение было восстановлено полностью.

Напомним, на прошлых выходных в Украине 60 населенных пунктов в трех областях остались без света из-за непогоды: в Закарпатской области - 55, в Луганской - 3 и в Донецкой - 2. Над восстановлением электроснабжения работали бригады облэнерго.

Также мы писали о том, что в начале июля из-за аварии в Молдове остались без света более 100 населенных пунктов в Одесской области. Молдавская электростанция питает такие украинские подстанции, как "Раздельная" и "Кучурганы".