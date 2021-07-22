В Офисе президента считают, что текст соглашения между Германией и США по "Северному потоку-2" можно оценить как рамочный.

Об этом в комментарии "Стране" сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"На мой взгляд, в этой теме слишком много спекуляций и поверхностных алармистских комментариев. На самом же деле, если непредвзято оценить текст соглашения между Германией и США, то этот документ может быть оценен скорее как рамочный. Обсуждение намерений. Соответственно, роль этого документа зависит от того, какими конкретно шагами в итоге будут наполнены заявленные пункты", - заявил Подоляк.

По его словам, пока еще не даны ответы на все вопросы о таких шагах и в целом о движении Германии и США к обеспечению реальной энергетической безопасности Европы в целом и Украины, в частности.

"Это будет зависеть от дальнейших переговоров на разных уровнях: как в Европе, так и с США. Главное для нас, повторю, результативность визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон и максимальная конкретизация гарантий Украине в сфере безопасности и энергетической стабильности", - сказал Подоляк.

Напомним, 21 июля Министерство иностранных дел ФРГ опубликовало совместное заявление США и Германии по "Северному потоку-2". О переговорах представителей стран по поводу этих тем стало известно несколько дней назад.

Ранее "Страна" подробно писала, в чем суть сделки США и Германии по "Северному потоку-2" и что она значит для Украины.