В Одессе всю ночь бушевал ливень. В результате непогоды повалило десятки деревьев, подтопило дома и улицы, а поселок Котовского и Пересыпь отрезало от города.

Ситуацию на дорогах усугубляет отсутствие света, неработающие светофоры и трамваи, сотовая связь, Приват24. По городу десятки ДТП и разрушенная инфраструктура.

"Страна" собрала все о последствиях стихии.

Стихия обрушилась на город ночью

Сильная гроза накрыла Одессу ночью, около 00:15. Сначала ливень пошёл в Киевском районе города, потом продолжился под свет молний и звуки грома в Малиновском, Приморском и Суворовском районах.

"Кому там жара надоела? Мы порешали", - подписал видео "Таймер Одессы". Спустя час по улицам потекли стремительные реки, ул. Балковскую затопило. Аналогичная ситуация наблюдалась во всех районах города.

По улице Балковской плавали киоск и припаркованные автомобили, которые бились друг о друга. Ночью по улице неслась бурная река. Видео обнародовал местный cайт 048.ua,

"Всем привет из Одессы. У нас сегодня вот так. Так уж вышло, что дома у нас воды нет. Это тоже случается. Поэтому мы вышли принять душ сюда. По крайней мере, ноги помою", - иронизировал журналист Юрий Ткачев в своем ночном приветственном видео.

Серьезно пострадал район Черемушек. Об этом сообщил одесский журналист Максим Войтенко, опубликовал соответствующее фото у себя в Facebook.

"Деревья, понятно, валяются. На трамвайных проводах висят ветки. Самих проводов на земле по счастью не видели, но дерево одно при нас упало. На моей памяти впервые затопило проезжую часть Генерала Петрова и Якира у стоянок так, что машины заезжали на пешеходную часть и их владельцы пытались объехать посуху лужи или бросали машины там. То там то тут видны легковые машины на аварийке - не знаю, почему. Пару машин привалило деревьями. И еще мимо нас проехал доставщик-самоубийца на колесе. Кому-то захотелось суши или рамена. Света с полвторого ночи нет, отрубило кусок Черемушек", - написал Войтенко о непогоде.

Ночью выпало 20 мм осадков. Поплыла Дерибасовская.

А утром хозяева автомобилей обнаружили, что многие машины затоплены, некоторые побиты и поцарапаны.

Журналист "Страны" Александр Сибирцев сообщил про масштаб стихии:

"Затопленные балконы, окна, крыши домов. Центр города потоплен, Пересыпь (самая низкая часть города) затоплена, в домах по щиколотку воды. Трамваи стоят, в центр добраться невозможно, часто ложатся мобильные сети (полностью лежит оператор "Киевстар"). Невозможно войти в приложение Приват24, оператор не отвечает, нет звонка из банка. Пересыпь и улица Балковская к утру полностью блокированы, вода еще не сошла", - сообщил он с места событий.

Жители в разных районах города пытаются разбирать завалы. На Молдаванке из-за ливня обрушилась стена хозкорпуса на улице Композитора Нищинского.

Автомобили придавило тяжелыми валунами. И, похоже, что восстановить их будет крайне сложно.

На Пересыпи ситуация в разы сложнее. Прямо за мостом почти полностью утонул КамАЗ с прицепом: он провалился в разрушенный коллектор. На улице Одария, в районе въезда на терминал, образовалось озеро. Церковная — сплошная река.

"Люди идут по Атамана Головатого пешком, сняв обувь и даже штаны. Вода местами доходит до пояса. Некоторые, чтобы добраться до суши, используют надувные матрацы", - сообщает издание.

Ниже - фото Александра Гиманова для "Думской", которые наглядно показывают разрушения.

Торговый киоск мог бы уплыть дальше, но его сдержало дерево.

Из-за подтопления участков рельсового полотна и падения веток временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №1,3,7,10,12,13,20,21,26,27 и троллейбусного маршрута №12 (маршрут №8 функционирует до ул. Химической).

Видео затопленного поселка Пересыпь опубликовал у себя в Facebook одесский журналист Максим Войтенко. Улицы района здесь были затоплены по щиколотку около 10 утра.

В мэрии Одессы сообщают, что временно посёлок Котовского доступен только по объездной и никак больше. Из-за того, что въезд на Котовского блокирован, на Объездной образовались страшные пробки.

На Балковской и Приморской местами разрушен асфальт и вырваны люки, движение затруднено.

Председатель Одесского райсовета Виталий Барвиненко опубликовал фото последствий стихии.

"Как резко за одну ночь поменялся ландшафт в Аркадии. Возле "Ассоль", - написал он.

Бушующий поток нанес также урон пляжу, инфраструктура большинства из них повреждена.

В результате затяжного ливня в Одессе и области затоплены дома и дороги. По информации ГСЧС, спасатели 22 раза выезжали на вызов: откачивали воду из подвальных помещений многоэтажек, частных домохозяйств и домов. Были эвакуированы 11 жителей, 7 человек спасены.

В городе подтоплены следующие улицы: Черноморского Казачества от Пересыпи до Солоцеватого переулка, Атамана Головатого, Щеголева, Атамана Чепиги, Мечникова, 132, Небесной Сотни, ул. Водопроводная (район Красного Креста), вторая Застава.

Работы продолжаются.

В результате ливня без электроснабжения остаются 23 населенных пункта Одесской области, из них 9 частично. Об этом сообщили в ДТЭК "Одесские электросети". Причина отключения света - подтопление станции "Мельницкой" (Без света улицы Дальницкая, Бабеля, Михайловская, частично Балковская, Ризовская, Кутузакия, Средняя). Идут восстановительные работы.

Когда стихнет буря

22 июля Одесса будет находиться под властью циклона. В течение дня ожидается штормовой ветер.

"Циклон закончил поливать Южную Пальмиру еще утром, но штормовой ветер продолжит хозяйничать в городе. Порывы с северо-запада будут достигать 16-25 метров в секунду. Море станет беспокойным. Волны поднимутся до 1,1 метра в высоту. Температура воды опустилась на 2 градуса и составит +24 С. А температура воздуха наоборот поднимется на 2 градуса Цельсия", - сообщает сайт 048.ua.