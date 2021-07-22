В России журналисты выяснили, что в реестре Минздрава РФ, созданном для отслеживания числа заболевших коронавирусом, может быть в пять раз больше человек, чем в официальной статистике. В ведомстве информацию журналистов опровергли и назвали ее фантазиями.

Об этом сообщает Meduza.

Расследовании о занижении официальной статистики по ковиду провели "Медуза", "Медиазона" и "Холод". Журналисты изучили QR-коды с сертификатами, которые содержат данные о вакцинации или перенесенном Covid-19, и выяснили, что часть кода - это порядковый номер внесенного в список, то есть в реестре Минздрава РФ, созданном для отслеживания числа заболевших коронавирусом, уже больше 29 миллионов записей. То есть официальная статистика занижена в пять раз.

После публикации расследования в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом заявили, что участники расследования перепутали данные из двух реестров — о переболевших и вакцинированных. В Минздраве тогда говорили, что позиция оперштаба отражает и позицию ведомства.

Однако позже российский Минздрав заявил, что приведенные в расследовании данные о заболевших - это "не более чем фантазии". В Минздраве подтвердили, что ведут федеральный информационный ресурс по коронавирусу, куда помимо заболевших Covid-19 включают данные о больных пневмонией, вакцинированных и представителей других неназванных "категорий". На 21 июля в списке было 39 миллионов записей, сообщили в ведомстве.

"При этом уникальный номер регистровой записи не является сквозным порядковым номером - алгоритм его формирования нелинейный и учитывает несколько факторов", - сообщили в Минздраве, не вдаваясь в подробности, о каких факторах идет речь.

Напомним, в НАН Украины встревожены ростом статистики Covid-19 в Одессе и предсказывают новый всплеск заболеваемости.

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