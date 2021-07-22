Вчера Германия опубликовала текст соглашения с американцами по "Северному потоку-2".

Характерна уже формулировка - соглашение с американцами, а не с Украиной. При этом наша страна в документе упоминается часто. И вокруг нее там в общем-то все и вертится.

Уже по этому видно, что субъектность Украины для высоких договаривающихся сторон - не высока. И дальнейшее содержание документа соответствует заданной рамке.

Во-первых, Украине обещают весьма скромную финансовую помощь на "зеленую энергетику" (то есть намек, что газ для украинцев будет и дальше становиться предметом роскоши).

Во-вторых, Германия обязалась начать переговоры с Россией о продлении транзитного контракта с Украиной до 2034 года. Это снова к вопросу о субъектности: за нас будут даже переговоры с "Газпромом" вести.

Но тут не факт, что их до чего-то доведут. Поскольку нынешний контракт истекает через три года. И какие объемы транзита сумеют немцы за это время выбить с россиян - и сумеют ли - большой вопрос. И главное - никаких обязательств на этот счет в соглашении не записано - ни по объемам, ни по срокам.

Все это значит, что "Северный поток-2" будет запущен практически без каких-либо серьезных гарантий Украине.

Что уже вызвало бурю "зрады" в Киеве.

Главные тезисы соглашения США и Германии

Полный текст заявления Меркель и Байдена по "Северному потоку-2" мы уже публиковали. Вот его основные тезисы:

1. Германия обещает ввести санкции и ограничить газовый экспорт России в Европу, если Москва "попытается использовать энергию в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".

По "агрессивным действиям" - понятно, что речь о военной эскалации между Россией и Украиной. Мол, если РФ атакует, Германия перестанет покупать российский газ. По крайней мере, так это представляется в заявлении Меркель и Байдена.

Однако это заявление статуса международных обязательств не носит. И по факту будут поступать, как диктует целесообразность. Импорт газа из России не останавливали, напомним, ни после потери Крыма, ни после самых тяжелых поражений Украины на Донбассе.

Что же до использования газа в качестве оружия - то здесь сложнее понять, о чем речь. Но, видимо, имеется в виду отказ России прокачивать газ через Украину после истечения контракта.

Завуалированность формулировки понятна. С одной стороны, Украине дается намек, что "зрада отменяется", и Запад с транзитом будет помогать. С другой - никаких конкретных обязательств стороны на себя не берут.

2. Германия будет работать над тем, чтобы транзитный контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" продлили на десять лет. Для этих переговоров (которые начнутся не позднее 1 сентября) Берлин выделит специального человека и задействует "все рычаги".

Понятно, что и это никаких гарантий Украине не дает - по крайней мере, в документе они не прописаны. Да и срок нынешнего транзитного договора истекает 1 января 2024 года, времени для неспешных переговоров еще масса. А как на тот момент изменится обстановка - будет видно.

С одной стороны, украинскую трубу могут продолжить использовать для транзита - с учетом роста потребления газа в Европе. И контракт, не исключено, действительно продлят.

С другой стороны, Россия может выставить встречные условия продления контракта. И к Украине (по широкому перечню вопросов, в том числе, и далеких от газа), и к Европе (гарантии увеличения потребления газа).

В общем с продлением транзита пока все совсем непонятно. И германское обещание вести переговоры с Москвой по транзиту через Украину - это больше успокоительное, чем настоящее лекарство.

3. Теперь о деньгах для Украины. Они будут выделяться под соусом задачи - "поддержать энергетическую безопасность Европы за счет снижения спроса на российские энергоносители".

Для этого создается Зеленый фонд Украины, куда Германия и США пообещали вложить не менее одного миллиарда долларов (правда, по версии Госдепартамента - этот миллиард забота лишь немцев).

Первые 175 миллионов даст Берлин. И еще выделят порядка 70 миллионов на институт спецпосланника по реформам в энергетике для Украины. Речь как о росте доли возобновляемых источников, так и о переходе на уголь и усилении реверса газа.

Собственно, это вся конкретика: угроза санкций России "в случае чего" и отступные Украине в один миллиард с лишним (да и то под конкретные проекты в альтернативной энергетике). Разумеется, с потерями Украины от падения транзита в перспективе нескольких лет это вообще несопоставимо.

Интересный штрих к этим соглашениям - дата приглашения Зеленского к Байдену в Вашингтон. Вчера Белый дом заявил, что украинского президента ждут в Америке 30 августа.

С одной стороны это можно объяснить тем, что Киев еще не сделал "домашнее задание" ко встрече. С другой очевидна связь и с "Потоком" - к тому времени газопровод уже должен быть построен, а конгрессмены, которые настроены против "Северного потока-2" будут в отпуске до 20 сентября. То есть, оппонентам Байдена будет сложнее нанести информационно-политический удар по Белому дому, обвинив президента США в "работе на Россию". Да и к тому же к тому времени эти обвинения уже будут бессмысленными - газопровод уже построят.

"Обсуждение намерений". Официальная реакция Украины

Украинские и польские МИДы вчера выпустили совместное заявление и дали понять, что решение Запада по "Северному потоку-2" Киев не устраивает.

"К сожалению, актуальные предложения по заполнению дефицита безопасности, который образуется, не могут считаться достаточными для эффективной минимизации угроз, которые создает Северный поток - 2.

Мы призываем Соединенные Штаты Америки и Германию адекватно отнестись к кризису безопасности в нашем регионе, единственным выгодоприобретателем которого является Россия.

Украина и Польша будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску Северного потока - 2, пока не будут разработаны решения для преодоления кризиса безопасности, поддержки стран в их стремлениях стать членами западных демократических институтов, минимизации угроз миру и энергетической безопасности", - говорится в совместном заявлении.

В Офисе президента "Стране" заявили, что расценивают заявление Германии и США как пока что декларативное.

"Если непредвзято оценить текст соглашения между Германией и США, то этот документ может быть оценен скорее как рамочный. Обсуждение намерений. Соответственно, роль этого документа зависит от того, какими конкретно шагами в итоге будут наполнены заявленные пункты", - заявил нам советник главы ОП Михаил Подоляк.

По его словам, "максимальная конкретизация гарантий Украине в сфере безопасности и энергетической стабильности" может появится после визита Зеленского в Вашингтон.

То есть никаких конкретных гарантий Киев пока для себя от Запада по "Северному потоку-2" не видит. А кое-кто бьет настоящую тревогу.

Спикер Дмитрий Разумков обратился к Конгрессу США и призвал его не допустить ввода газопровода в эксплуатацию.

"Обращаюсь к Конгрессу США последовательно продолжать политику санкций, которые бы не допустили достройку и ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" и, в случае необходимости, рассмотреть возможность введения дополнительных усиленных санкций против юридических и физических лиц, привлеченных к строительству "Северного потока – 2". Призываю Конгресс США воздерживаться от утверждения каких-либо соглашений, которые будут угрожать энергетической безопасности Европы и представлять угрозу национальным интересам Украины и США", - отмечается в открытом письме Разумкова спикеру Палаты ПредставителейНэнси Пелоси.

По его убеждению, "Северный поток – 2" следует рассматривать как "часть агрессивной политики, которую Россия разворачивает не только против Украины, но и против всего западного мира".

"Достройка и ввод в эксплуатацию этого проекта сделает возможным дальнейшее наращивание Россией агрессии против Украины и потенциально против других европейских государств", - акцентирует спикер.

Правда, больше оптимизма прозвучало от главы "Нафтогаза" Юрия Витренко. Он рассказал в Facebook, что сейчас находится в Америке, где украинское противодействие "Потоку" получает "мощную двупартийную поддержку".

"Результат многочисленных переговоров - мы имеем мощную двухпартийную и двухпалатную поддержку! Наши американские партнеры в Конгрессе полностью разделяют позицию, что Северный поток-2 угрожает безопасности Украины. Следовательно, они готовы продолжать совместно бороться против этого российского проекта. Инструменты для этого все еще есть", - уверяет Витренко.

Хотя из цитированного выше американо-немецкого соглашения следует как раз обратное - результатом переговоров стал запуск "Северного потока-2" при довольно призрачных гарантиях Украине.

"Зрада" в промайдановском лагере

Реакции некоторых украинских лидеров мнений начали появляться сразу под постом у Витренко.

"Где-то года полтора назад я вас спрашивал под вашим таким же бодрым постом о потужных перемогах, есть ли у вас план Б на случай отключения Украины от транзита. Как мы будем использовать трубу. Вы ответили, есть. Сегодня оказалось, что план Б состоит в раздаче футболок конгрессменам после подписания соглашения", - иронизирует бизнесмен Александр Деркач.

Экс-нардеп Игорь Попов называет договоренности США и Германии "зрадой".

"Договоренности по "Северному потоку-2" - это предательство, мы можем называть вещи своими именами. И осадок тем более горький, что в последнее время в звучали пафосные заявления о поддержке украинских интересов и ценностей. Миллиард на Зеленый Фонд - спасибо, но, честно говоря, коменсатор слабоват".

Он также считает, что теперь западным партнерам "стыдно", и это стыд надо использовать, чтобы выбить уступки Украине по кредитам и рынкам сбыта.

Под постом у Попова развернулась дискуссия, "стыдно" ли западным странам.

"Соромно (или "стыдно") - это удел архаизированных, "традиционных" обществ, когда вопрос не столько в том, что ты сделал, а в том "как посмотрят другие". Подписантам по барабану, они свои интересы двигают. А вот "вины" они точно н чувствуют и не переживают особо. Договорились - и вперед, дальше", - считает политолог Андрей Ермолаев.

Автор поста возразил ему, что для Германии и США вопрос Украины может стать фактором потери электоральной поддержки.

"Под стыдом в технологическом смысле я тут имею ввиду ответственность западных лидеров перед своими избирателями. Ценности свободного мира для многих из них являются важным фактором электоральной поддержки", - пишет Попов.

"Ждём демонстрации в поддержку Украины в Берлине и Вашингтоне", - иронично ответил на это журналист "Страны" Денис Рафальский.

Глава фонда "Возрождение" в Украине Александр Сушко считает, что после запуска "Северного потока-2" вероятность продления транзита на десять лет очень мала.

"Понятно, что никакого транзитного контракта на следующие 10 лет не будет. То есть, теперь это будет считаться поражением внешней политики Германии? Москва теперь точно воспользуется этой возможностью унизить Берлин, который взял на себя обязательства".

В Раде пошли свои движения. Депутаты от "Евросолидарности" раскритиковали соглашение и заявили, что оно "не спасет Украину от российской агрессии".

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин отмечает что Украина "не в игре".

"Для нас выводы близки к катастрофическим. И дело не только в результатах. А в том, что мы не в игре. Совсем. К нам не прислушиваются, мы не ищем решений за столом с США, ЕС и Германией, как должны. Мы даже не является частью процесса, не то, что результата. Делаем много эмоциональных заявлений, которые имеют такую ​​же силу, как прошлогодний снег, и вообще никому не заходят".

Правда, Климкин забыл добавить, что большая часть газопровода была построена именно в его каденцию как министра.

Реакции противников России и "Северного потока-2", как несложно заметить, крутятся вокруг нехитрой мысли: надо было сильнее давить на Запад, чтобы тот решил проблему Киева с СП-2.

При этом очевидно, что до нынешней катастрофы довела как раз именно эта политика. Когда по газу решили договариваться не с Россией, а с Европой и США.

Тогда как лучшей гарантией транзита были бы добрососедские отношения с РФ и уверения России в безопасности транзита. Чего нельзя было достичь без урегулирования проблемы Донбасса на базе Минских соглашений.

Позиция же Запада изначально была очень разновекторной: Европа "Поток" поддерживала, а Штаты - нет. То есть ставка Киева была по большому счету лишь на США.

Но в итоге американцы показали, кого считают своим важным союзником (Германию), а чьими интересами можно и пожертвовать (Украиной). За эту "науку" некоторые комментаторы из Украины уже благодарят лидеров Германии и США.

"Спасибо, Джо и Ангела"

Нардеп Олег Волошин пишет, что многие, кто критикует нынешнюю "зраду", сами стали ее активными участниками.

"Как умиляют все эти посты так называемых "ломов" в ура-патриотическом лагере с общей мыслью "пора взрослеть, брать на себя ответственность за свою судьбу и тд".

То есть восемь лет нами правят детсадовцы, которые опираются на такую же инфантильную часть общества.

Поразительно просто, как мы росли в одной стране, но остались такими разными: те, как их сельские предки в XIX веке, буквально верят в реалистичность заклинания "згинуть наші вороженьки як роса на сонці".

Вот уж точно, "спасибо, Джо и Ангела", что здесь решили взрослеть. Только, уверен, не повзрослеют, если до сих каждый четвёртый верит в Голобородько".

Международник Илья Куса пишет, что Украина неправильно поняла политику Байдена, который движется к союзу с Германией.

"Вангую, что скоро будут кричать, что Байден всех слил, и предал Украину, а при Трампе такого не было, и вообще, почему мы до сих пор не в НАТО. История с "Северным потоком-2" заканчивается в лучших традициях международной Realpolitik, которая осталась для нас непостижимой.

Мне кажется, Украина оказалась не готова к изменению внешней политики США. Не готова к вхождению Штатов в настоящее системное противостояние с Китаем. Не готова к началу восстановления союза США и Германии. Не готова к началу передачи ими части своих функций на аутсорс. Не готова к возвращению ценностной компоненты в политику Вашингтона.

Ну вот смотрим.

Целую неделю у нас обсуждали мифический "разворот к Китаю", который на самом деле был неумелым блефом и неубедительной попыткой подразнить Байдена то ли из-за затягивания визита Зеленского, то ли за Северный поток-2, то ли за то, что мы не в НАТО, вот уж не знаю.

А тем временем, США определили Германию как одного из своих ключевых союзников в Европе в ходе визита Меркель, возобновили переговоры с Ираном, начали выстраивать ближневосточную коалицию на фоне вывода войск из Афганистана и, возможно скоро, из Ирака, и договорились по "Северному потоку-2".

У нас же сперва бегали искали, кто ж там посмел перевести книгу Си Цзиньпина, затем плевались на непонятный контракт с КНР, который никто не видел, потом мы "разворачивались к Китаю", потом передумали разворачиваться, а потом несколько дней во всех эфирах гадали, чего ж это Зеленский не поехал в США в июле, и когда же он туда поедет", - пишет политолог.

По его мнению, "нужно адаптироваться под новые реалии. Ещё есть время понять мировые тренды и поймать их волну. Ведь "Северный поток-2" - это лишь один, на самом деле, не самый большой вопрос, который сейчас решается в связи с трансформацией внешней политики США и Европы.

Есть куда более важные и чрезвычайные вопросы, касающиеся Донбасса, Крыма, антироссийских санкций и региональной безопасности, которые тоже в ближайшее время будут пытаться сдвинуть с места.

К примеру, вместо того, чтобы плакать из-за "Северного потока-2", уже сейчас стоит подумать, как использовать гарантированные нам инвестиции и поддержку на Западе для развития энергетической инфраструктуры и её перестройки под новые проекты, такие как Стратегия ЕС по водороду. Работу надо начинать уже сегодня, чтобы не получилось, как с СП-2.

И чтобы это тоже не произошло "внезапно", как всё для нас происходит, необходимо готовится к разным сценариям и формулировать свою позицию и видение будущего этих вопросов. Визит Зеленского в США в этом плане будет в помощь.

И худшее, что мы можем с ним сделать - это использовать поездку, чтобы повторить старые тезисы, снова попросить денег, пожаловаться и сделать пару фоточек в Белом Доме и Овальном кабинете".

Блогер Александр Скубченко обвиняет пост-майданные власти в том, что Украина теряет газовый транзит из России. По его мнению, это стало следствием заигрыванием с Западом, который блюдет лишь свои интересы.

"Северный поток — это следствие антироссийской политики после майдана 2004. Турецкий и СП-2 — следствие антироссийской политики после майдана 2014. Сегодня на нас не свалились несчастья вдруг — наши действия и решения в прошлом стали причиной. Нельзя одновременно и воевать и быть надёжным партнёром.

Винить Германию нам не в чем: свои интересы всегда превыше чужих. Обещали нам что-то? Ну, так надо жить не пустыми обещаниями, а своими интересами. Сводить свой транзитный потенциал к нулю, играя в "восточный фронт НАТО", очень глупо. Наигрались? Спасибо НАТО нам сказал хоть? Или нас никто и не просил за них воевать?

Лучшее, что может сделать сегодня Украина, это договориться о прямых поставках газа из России по цене не выше цены СП-2 для Германии. И отказаться от импортного паритета (европейские цены на газ на внутреннем рынке). И пусть Германия и США нам содействуют в этом. Или чем мы хуже Германии? У нас тоже свои интересы!

Транзит к прямым поставкам тоже приложится. А энергетический провал можно компенсировать победами в реформировании жилищной политики и политики в сфере ЖКХ. Это всё возможно, если Зеленский наймет для написания нужных проектов Законов Украины и актов Кабмина профессионалов вместо дилетантов. Ведь действия и решения сегодня — это картина нашего завтра".

Главный редактор "Страны" Игорь Гужва считает, что запуск "Северного потока-2", в первую очередь, проблема для американских газовых компаний.

"Европа в ближайшее время будет наращивать импорт газа из-за отказа от угля и сокращения добычи в Северном море. И те поставщики, которые смогут закрепиться на рынке, сорвут джек-пот. Через постройку Северного потока-2 и Турецкого потока Россия создала всю необходимую инфраструктуру для расширения поставок газа в Европу. А значит именно "Газпром" близок к тому, чтоб этот джек-пот сорвать.

И это очень не нравится американским газовикам, которые сами хотели бы выйти на первые роли на европейском рынке. И именно они являются сейчас центром сопротивления СП-2, а их лоббисты разгоняют мега-зраду против Байдена.

"Джо Байден бросил вызов законам США и полностью сдался президенту России. Мы всегда знали, что Байден в постели с Путиным, а теперь они обнимаются”, - написал сенатор-республиканец Тед Круз.

К слову, потому и визит Зеленского в Вашингтон назначили аж на 30 августа – когда газопровод уже будет достроен, а конгрессмены еще будут в отпуске.

И по этому поводу уже идут возмущения в Конгрессе и требования перенести время визита на начало августа. Так что в США у Байдена ситуация со сделкой по СП-2 будет непростая.

Что касается Украины, то если Европа будет увеличивать потребление российского газа, то и наша труба пустой не останется. То есть, после запуска Северного потока-2 Украина будет прямо заинтересована в том, что РФ больше экспортировала газа в Европу.

При определенных условиях Украина может даже увеличить транзит газа, а также перейти на прямые поставки газа из России по ценам ниже, чем сейчас мы "импортируем" реверсом из Европы. Но для этого нужно серьезно изменить подходы в отношениях с Россией по многим аспектам. Не только газовым".

Другие пользователи публикуют мемы, которые, по их мнению, отражают ситуацию с позицией Украины и западных стран по "Северному потоку-2".