В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили о стремительном превращении Афганистана в горячую точку, добавив, что боевики исламистского движения "Талибан" уже контролируют почти всю границу с Таджикистаном. При этом в ведомстве обвинили в этом Соединенные Штаты, которые "поспешно выводят войска из Афганистана".

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко, сообщает РИА "Новости".

"Становятся очевидными последствия поспешного вывода войск США и ряда стран НАТО из Афганистана: некогда относительно спокойные северные провинции страны стремительно превращаются в очередную "горячую точку". Талибами практически полностью контролируется граница с Таджикистаном. Укрепляют свои позиции многочисленные международные террористические организации, в частности, ИГ и отделения "Аль-Каиды", - сказал он.

Руденко также добавил, что сейчас наблюдается стягивание к Афганистану иностранных террористов-боевиков из зон боевых действий на Ближнем Востоке и Севере Африки.

"В активной фазе находится процесс вербовки в ряды таких организаций выходцев из стран Центральной Азии. Рекордных высот достигло наркопроизводство", - сказал замглавы МИД РФ.

Напомним, в Афганистане продолжается противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, которые обещают прекратить свою военную операцию в Афганистане в августе-сентябре.

Несколькими днями ранее мы рассказывали, как правительственная армия Афганистана отбила у Талибана три уезда к северу от Кабула.