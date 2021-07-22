Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал Конгресс США не отменять, а в случае необходимости - усилить санкции против "Северного потока-2", чтобы не допустить достройку и введение газопровода в эксплуатацию. Также председатель парламента просит Вашингтон воздерживаться от утверждения каких-либо соглашений, которые будут угрожать энергетической безопасности Европы.

Об этом сказано в открытом письме Разумкова спикеру Палаты Представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, опубликованном на сайте парламента.

"Обращаюсь к Конгрессу США последовательно продолжать политику санкций, которые бы не допустили достройку и ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" и, в случае необходимости, рассмотреть возможность введения дополнительных усиленных санкций против юридических и физических лиц, привлеченных к строительству "Северного потока – 2". Призываю Конгресс США воздерживаться от утверждения каких-либо соглашений, которые будут угрожать энергетической безопасности Европы и представлять угрозу национальным интересам Украины и США", - заявил Разумков.

По мнению Разумкова, Россия использует газопровод как инструмент гибридной войны, а сам "Северный поток-2" несет прямую угрозу энергетической безопасности не только Украины, но и всей Европы.

"Северный поток-2" является, прежде всего, геополитическим проектом, имеющим целью сформировать энергетическую зависимость стран Европы от газовой монополии Российской Федерации. Он значительно сужает пути диверсификации поставок энергии европейским потребителям", - говорится в письме.

По мнению спикера парламента, достройка и ввод в эксплуатацию этого проекта "сделает возможным дальнейшее наращивание Россией агрессии против Украины и потенциально против других европейских государств".

Разумков также выразил благодарность Конгрессу США за постоянную поддержку Украины в противостоянии угрозам со стороны России и введенные ранее санкции, которые не позволили ослабить энергетическую безопасность Украины.

Напомним, недавно Госдеп США объявил о рассмотрении новых санкций против "Северного потока - 2" в середине августа.

Также мы писали о том, что Меркель сообщила Путину о сделке по "Северному потоку - 2" между США и Германией.