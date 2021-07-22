По состоянию на утро четверга, 22 июля, общее количество зараженных коронавирусом в Украине с начала эпидемии выросло еще на 726 человек.

Напомним, что вчера, 21 июля в стране было выявлено 655 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки возросло на 71 человека.

Умерли за отчетные сутки 21 человек (с начала эпидемии 52 790 пациентов).

О новых жертвах Covid-19 сообщает пресс-служба Минздрава Украины в социальной сети Facebook.

Выздоровели за последние сутки 501 человек (с начала эпидемии - 2 183 003 пациента - Ред.).

Среди новых зараженных 54 ребенка и 22 медработника.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Донецкой области (44 человека),Одесской области (42), Харьковской области (41) и Сумской области (37).

В Киеве выявили 246 новых случаев заражения.

Ранее "Страна" сообщала, что власти Китая в резкой форме отказали экспертам ВОЗ в очередном расследовании происхождения Сovid-19.

Также мы рассказывали, что желающим вакцинироваться от коронавируса украинцам больше не нужно записываться в очередь в "Дие".