В Олимпийском Токио грянул очередной громкий скандал, но в этот раз он не связан с эпидемией коронавируса. Известный в прошлом японский комик Кентаро Кобаяси, а ныне главный режиссер церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр был освобожден от своего поста. Причиной этого стали его неуместные шутки про Холокост. И хотя сам инцидент произошел еще в 1998 году, расплачиваться за него пришлось сейчас. Извинения Кентаро Кобаяси ему не помогли.

Об этом передает издание Mainichi Shimbun.

23 года назад Кобаяси, выступая в одном из комедийных дуэтов, разбросал по сцене бумажных человечков, предложив публике "поиграть в Холокост". Кентаро Кобаяси подвергся критике со стороны Центра Симона Визенталя, который занимается борьбой с проявлениями антисемитизма по всей планете.

Но бывший комик не единственная жертва на этой Олимпиаде своих необдуманных поступков в прошлом.

Японский музыкант Кэйго Оямада тоже был отлучен от церемонии открытия летних Олимпийских игра из-за скандала, связанного с издевательствами над одноклассниками в детстве. В сети всплыли его интервью от 1994 и 1995 годов, в которых он рассказывал о том, как издевался над сверстниками с ограниченными возможностями.

Напомним, "Страна" сообщала, что женская сборная США по спортивной гимнастике отказалась жить в Олимпийской деревне.