В Службе безопасности Украины заявили, что за первые шесть месяцев 2021 года ее специалисты по кибербезопасности смогли нейтрализовать и отбить около тысячи кибератак на ресурсы органов власти и объектов критической инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Активизация таких атак была зафиксирована в апреле-мае. Именно в это время происходила концентрация воинских формирований России вдоль украинской границы.

Одна из наиболее масштабных кибератак, заблокированная СБУ, действия хакерской группировки Armageddon, подконтрольной ФСБ РФ. Хакеры пытались взломать системы электронного документооборота, чтобы получить доступ к секретным данным украинских органов государственной власти.

Чтобы защитить национальную информационную безопасность, за эти полгода СБУ привлекла к уголовной ответственности 60 человек (22 из них осуждены).

В частности, объявлено подозрение так называемому "заместителю министра информации ДНР", который организовывал дезинформационные кампании против Украины. Сейчас он объявлен в розыск.

Кроме того, запрещен въезд в Украину 46 иностранцам, причастным к пропаганде сепаратизма в интернете.

Также киберспециалисты СБУ подготовили материалы для ввода в мае санкций со стороны СНБО против 224 вебресурсов, а также 198 юридических и 15 физических лиц, действовавших во вред государству. Ограничения были применены и к трем электронным платежным системам, причастным к финансированию террористической деятельности.

В общем по материалам киберподразделения СБУ в январе-июне было начато 334 уголовных производства. Часть из них касается несанкционированного вмешательства в работу компьютеров и автоматизированных сетей.

Одно из таких вмешательств было пресечено в ходе масштабной спецоперации, проводившейся совместно с ФБР, Секретной Службой США и Национальной полицией Франции. Спецслужбы пресекли деятельность хакеров, которые своим вредоносным программным обеспечением "Egregor" и "Maze" поразили более 150 компаний из Европы и США, нанеся убытков на сумму более 80 млн долларов.

Благодаря киберспециалистам СБУ была также заблокирована работа двух конвертационных центров на Харьковщине и Житомирщине. Они нанесли госбюджету ущерб соответственно на 5 млрд и 200 млн грн.

Ранее "Страна" сообщала, что Белый дом вместе с ЕС и НАТО обвинили власти Китая в сотрудничестве с хакерами и сравнили их действия с кибератаками РФ.