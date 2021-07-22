Официальный Пекин резко отверг предложенный экспертами Всемирной организации здравохранения (ВОЗ) план второй фазы расследования происхождения коронавируса, в ходе которого предполагалось снова провести инспекции китайских лабораторий и научно-исследовательских институтов.

Об этом передает Телеграм-канал РИА Новости.

"Что касается предложения о проведении второй фазы расследования, то в нем используются формулировки, которые не уважают науку и здравый смысл. Мы не будем следовать этому плану. Правительство Китая поддерживает проведение расследования, основанного на научном подходе. Мы выступаем против политизации расследования происхождения вируса", - заявили официальные лица Пекина.

Напомним, ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщал, что организация намерена провести аудит лабораторий и исследовательских учреждений в районе первых случаев заболевания людей ковидом в декабре 2019.

В ответ на это, Уханьский институт вирусологии заявил, что в его стенах никогда не создавали коронавирус искусственно и не допускали его утечки. Ученые назвали бессмыслицей сообщения о заражении 3 сотрудников в ноябре 2019.

Ранее "Страна" разведка США сообщила, что уханьские вирусологи заболели перед пандемией коронавируса.