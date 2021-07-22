Почему визит Зеленского в США отодвинули на 30 августа

Одна внешнеполитическая интрига вчера исчезла: Белый дом назвал дату визита Владимира Зеленского к Джо Байдену. Она оказалась в рамках обещанного американским президентом (в течение лета), но максимально отдаленной от сегодняшнего дня – 30 августа.

То есть через 39 дней. И эту паузу, видимо, Штаты взяли для того, чтобы у временного посла в Киеве Джорджа Кента было достаточно времени для выполнения всего плана работ, намеченного для его командировки. Поскольку, как известно, его предшественницу Кристину Квин отозвали в Вашингтон (формально) для подготовки визита, а это значит, что до конца лета обратной рокировки на месте и. о. посла не произойдет.

Одновременно с датой визита был оглашен текста соглашения между США и Германией по "Северному потоку - 2", в котором одним из ключевых является украинский вопрос. Банковая пока никак не откомментировала ни содержание соглашения, ни сам его факт – хотя совсем недавно Зеленский предупреждал, что не должно быть никаких договоров об Украине без Украины. Как оказалось, один из таких договоров уже существует.

Тем временем в США республиканцы уже начали делать то, что еще год назад делали демократы: обвинять конкурентов в сдаче американских интересов Кремлю. Если объединить подобные заявления за последние пять лет в одно, то окажется, что весь политический бомонд Штатов только и делает, что помогает Владимиру Путину брать верх над Америкой.

Что касается реального содержания соглашения, то оно, конечно, не будет ни "зрадой", ни "перемогой". Украинские интересы учтут настолько, насколько это будет возможно, чтобы не ущемить интересов Германии и России. Правда, при этом будет громко заявлено, что Кремлю не дадут использовать новый газопровод как оружие против Украины, но, по большому счету, этого никто и не планировал делать. Так что подобные заявления можно озвучивать смело.

А если, не дай бог, реальный военный конфликт между Россией и Украиной когда-нибудь возникнет, то не будет иметь никакого значения, существует "Северный поток - 2" или нет.

"Сваты" на украинском: умирание ТВ началось

Закон о тотальной украинизации добрался до телевидения, на котором в последние годы еще сохранялась небольшая резервация для русского языка. Теперь она фактически исчезает: начала приводиться в исполнение норма о полном переводе на государственный язык фильмов и сериалов.

Правда, в течение нескольких дней некоторые ведущие телеканалы еще пытались молчаливо игнорировать этот "приговор": зрители еще успели увидеть в оригинале "Гостью из будущего", "Шерлока Холмса" и ряд современных сериалов. Но тут же посыпались жалобы от тех, кто считает недопустимым слушать Василия Ливанова в оригинале, за ними посыпались угрозы наказания, и телепространство начало сдаваться.

Первым на попятную пошел "1+1", который перевел на украинский язык сериал "Сваты". Судя по массовым комментариям в соцсетях, дебютный показ "Сватов" в неоригинальной озвучке стал стартовой точкой падения популярности этого сериала.

А в целом начало действия нормы о полной украинизации фильмов и сериалов станет стартовой точкой умирания отечественного телевидения. Этот процесс и без того уже шел: когда, с одной стороны, практически любой фильм или сериал можно посмотреть на русском в интернете, а с другой – все больше людей переходят на спутниковое ТВ, где есть российские каналы.

В такой ситуации падение аудитории украинских каналов угрожает стать катастрофическим. Но пострадают не зрители – они-то себе альтернативу найдут. Пострадают телекомпании и… государство. Которое выталкивает своих граждан в чужое информпространство.

Жизнь без Дня независимости: добро пожаловать в мир ТикТока

Вчера появилась еще одна новость, подтвердившая, что значительная часть населения страны живет вовсе не в идеальном патриотическом мире, где все восторгаются вышиванками и Бандерой. Как сообщил глава Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко, пятая часть украинских выпускников не знает даже, когда Украина стала независимой. А ведь для этого даже не нужно читать учебники – достаточно иногда интересоваться, какие праздники отмечают в стране.

И подобная ситуация – это, в определенной степени, продолжение предыдущей темы. Она всего лишь является результатом того, что в ТикТоке День независимости Украины не празднуют. А для подрастающего поколения мир за пределами компьютера – лишь фоновое сопровождение их жизни.

Нынешняя государственная идеология Украины обречена на поражение, потому что насаждают ее те, кто застрял в 40-х годах прошлого века и отрицает объективную реальность. А она такова, что любую идеологию сейчас можно продвигать лишь в конкурентной среде интернета, создавая продукт, который заинтересует потребителя. И на языке потребителя.

И это касается уже не только подрастающего поколения. Ускоряя смерть телевидения, украинская власть одновременно ускоряет и уход взрослого поколения в интернет, где ультрапатриотический украиноязычный продукт неконкурентоспособен. А значит, процент людей, не знающих дату Дня независимости Украины, будет только расти.

Почему Китай увидел перспективы в Украине

Посол Китая в Украине Фань Сяньжун вчера опубликовал оптимистическое заявление о том, что он видит большие перспективы в отношениях двух стран. Это выглядит как реверанс в сторону Банковой, которая уже несколько недель активно восхищается успехами КНР и китайской компартии. Но, если вчитаться в заявление посла, там нельзя найти никаких комплиментов ни в адрес Зеленского, ни в адрес его партии. Речь идет исключительно об экономическом сотрудничестве.

А тут успехи налицо даже без вмешательства обеих партий. После сворачивания экономических связей с Россией не Евросоюз, а именно Китай стал самым главным торговым партнером Украины. Он сейчас номер один и по импорту (что неудивительно), и по экспорту. Причем действительно с большой перспективой, поскольку наша сельхозпродукция (за исключением семян подсолнечника) Западу не нужна, а наш потребитель, в свою очередь, не настолько богат, чтобы покупать товары, произведенные в ЕС.

Поэтому посол КНР вовсе не кривил душой, делая свое заявление. Оно является скорее напоминанием украинской власти о том, что в ситуации конфликта с Россией у Украины просто нет другого выхода, кроме развития экономических связей с Китаем. А потому Банковая должна сама сделать вывод, стоит ли ей создавать "восточный вектор" только в виде иллюзии или все же попытаться сделать его реальностью.

ВСП не хочет ложиться под Запад

На самом деле у украинской власти очень много причин для того, чтобы пересмотреть "стратегическое партнерство" с Западом и сменить внешнеполитический курс. Потому что даже таким убежденным сторонникам прозападного курса, как Петр Порошенко и Владимир Зеленский, не нравится быть в стратегическом партнерстве исключительно пассивными партнерами.

Не говоря уже о том, что это вызывает недовольство всей вертикали исполнительной власти, а также законодательной и судебной ее ветвей.

Вчера Высший совет правосудия жестко раскритиковал принятый парламентом закон о нем самом и потребовал от депутатов пересмотреть этот документ.

ВСП нашел сразу семь причин, по которым новый закон не должен быть реализован, хотя достаточно только первой из названных: он неконституционен.

Что касается остальных пунктов претензий, то все они сводятся к тому, что перекладывание ответственности за реформу ВСП на иностранцев ни к чему хорошему не приведет.

И это правда: невозможно вспомнить хотя бы один сектор украинской политики или экономики, где приход иностранцев привел хотя бы к небольшому успеху. Варяги на то и варяги, чтобы получить деньги и уехать, не неся никакой ответственности. Поэтому даже "Нафтогаз" в 2020-м стал убыточным.

Можно не сомневаться, что Зеленский все это прекрасно понимает. Как и то, что передача суверенитета под западный контроль прежде всего бьет по авторитету его власти.

Однако все, на что способна украинская власть сегодня, – это детские игры с поправками в прозападные законы, которые тормозят их реализацию. Для большего нужно начать с возвращения мира на Донбасс – только при этом условии зависимость от Запада перестанет быть критической. Но это как раз тот шаг, на который нынешняя власть не способна.