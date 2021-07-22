Астронавты США и Японии на Международной космической станции 21 января провели перестыковку пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX. Это сделано для того, чтобы освободить место для другого пилотируемого корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing.

О перестыковке сообщается в Твиттере Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

"Контакт и мягкий захват подтверждены в 7:35 по восточному времени. С четырьмя астронавтами на борту Crew Dragon пристыковался к космическому порту модуля Harmony, чтобы освободить место для следующего космического корабля", - сказано в записи микроблога НАСА.

Отстыковка Crew Dragon Endeavour от модуля МКС Harmony произошла в 14:35 по Киеву. Операцию по перестыковке проводили астронавты НАСА Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ, которые в апреле прибыли на нем же на МКС.

Маневр удался успешно, и теперь Crew Dragon присоединен к зенитному узлу американского модуля Harmony. Весь процесс перестыковки занял около 50 минут.

НАСА также опубликовало видео переезда корабля.

В начале июля "Страна" рассказывала, что корабль SpaceX Cargo Dragon успешно приводнился в Мексиканском заливе, доставив на Землю с МКС две тонны груза.

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