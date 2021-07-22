Во время грозы и непогоды нужно соблюдать правила, которые помогут избежать опасности.

Центр общественного здоровья МОЗ Украины напомнил 10 правил поведения при грозе.

Во время грозы, если вы находитесь дома, закройте все окна и двери. В помещении не должно быть сквозняка, который притягивает шаровую молнию Лучше прятаться в автомобиле или в доме с громоотводом. Автомобиль ни в коем случае нельзя парковать под деревьями или высокими конструкциями, нужно закрыть окна авто, желательно опустить/снять антенну, остановиться и переждать непогоду Нельзя прятаться от ливня под деревом: оно притягивает молнии. Также есть опасность падения тяжелых ветвей, которые могут сломаться под напором ветра Избегайте металлических заборов, стен, у которых растут деревья, уличных фонарей, металлических башен, опор электропередач Если вы оказались в лесу, не прячьтесь от грозы на возвышенности. Держитесь места, где низкие деревья. Ни в коем случае не бегайте. Дуб, тополь, сосна и ель лучше прочих проводят разряд электричества, меньше всего - ива, клен и кусты Если вы оказались в поле, найдите углубление в земле. Желательно, чтобы место было сухим, ведь влажная земля сильнее проводит электричество. Не ложитесь, лучше присесть, чтобы было как можно меньше площади прилегания к земле Если у вас с собой есть зонтик, ни в коем случае не раскрывайте его, ведь металлические прутья притягивают разряды Все электрические приборы считаются своеобразными приемниками для молний. Поэтому ни в коем случае не пользуйтесь ими во время грозы, лучше их отключить от сети Нельзя купаться в водоемах во время грозы. Если вы на лодке и видите, что приближается непогода, старайтесь как можно быстрее добраться до берега НЕ звоните с мобильного телефона, даже если страшно и хочется поддержки близких. Помните, что единственный правильный поступок - немедленно выключить телефон, потому что существует большая угроза попадания молнии в него

Как сообщала "Страна", в МОЗ напомнили украинцам, почему опасно есть вяленую или сушеную рыбу. Потому что она может нести опасность для жизни - ботулизм.

Напомним, что МОЗ призвал украинцев готовиться к третьей волне коронавируса, которую вызовет штамм "дельта".