Министры иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и Польши Збигнев Рау подготовили совместное заявление по поводу газопровода "Северный поток - 2", строительство которого подходит к концу.

Заявление опубликовано на сайте украинского МИД.

По мнению министров, решение о строительстве "Северного потока - 2", одобренное в 2015 году, "через считанные месяцы после вторжения России и незаконной аннексии украинской территории, создало политический кризис, кризис безопасности и кризис доверия в Европе".

Кулеба и Рау считают, что сейчас этот кризис значительно углубляет отказ от попыток остановить запуск газопровода.

"Такое решение создало дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы в целом. В то же время оно увеличивает возможности России оказывать деструктивное влияние на безопасность в Европе, углубляет разногласия между государствами - членами НАТО и ЕС", - сказано в документе.

Министры констатировали, что актуальные предложения по заполнению формирующегося дефицита безопасности не могут считаться достаточными для эффективной минимизации угроз, которые создает "Северный поток - 2".

"Мы призываем Соединенные Штаты Америки и Германию адекватно отнестись к безопасности кризиса в нашем регионе, единственным выгодоприобретателем которого является Россия. Украина и Польша будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску "Северного потока - 2", пока не будут разработаны решения для преодоления кризиса безопасности, поддержки стран в их стремлениях стать членами западных демократических институтов, минимизации угроз миру и энергетической безопасности", - призвали Кулеба и Рау.

Ранее "Страна" приводила слова Юрия Витренко, назвавшего газопровод угрозой нацбезопасности Украины.

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