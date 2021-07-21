В Киевской области в аэропорту "Борисполь" ликвидирован канал поставки наркотиков в Украину, который организовали участники международной преступной группировки. Были задержаны двое наркокурьеров и изъяты 2 кило кокаина.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Всего правоохранители обнаружили кокаина общим весом 2 кг. Один из злоумышленников перемещал наркотики в личных вещах. Другой пытался перевезти через государственную границу более 1 кг кокаина в желудочно-кишечном тракте.

Фото: dpsu.gov.ua

В рамках уголовного производства по ст. 305 "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств" Уголовного кодекса Украины задержанным иностранцам сообщено о подозрении.

Оба курьера - иностранные граждане и везли наркотики из страны в Латинской Америке.

Продолжаются следственные действия для установления причастности к правонарушению других лиц.

Как сообщала "Страна", ранее в Киевской области наркоторговцам сообщили о подозрении в контрабанде кокаина из Латинской Америки. Досудебным расследованием установлено, что мужчина, отбывающий наказание в виде пожизненного лишения свободы, организовал группу, в состав которой входило еще два человека - мужчина и женщина.

Напомним, что под Херсоном нашли поле марихуаны с урожаем на 10 миллионов гривен.