Власти Нидерланды открыли с четверга, 22 июля въезд в страну для граждан Украины для всех целей путешествий без ограничений и без сертификатов COVID-вакцинации в соответствии с рекомендациями Совета ЕС.

Для путешествия туда нужен биометрический паспорт. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в среду, 21 июля.

Также возможно вас попросят предъявить отрицательный ПЦР-тест.

"Нидерланды открываются для украинцев с 9:00 22 июля согласно рекомендации Совета ЕС. Полноценный безвиз, как в старые добрые времена. Страна за страной восстанавливаем свободу путешествий этим летом", - написано в Twitter-микроблоге Кулебы.

Подробные условия въезда доступны на сайте МИД Украины. https://tripadvisor.mfa.gov.ua.

🇳🇱Нідерланди відкриваються для українців з 9:00 22 липня згідно з рекомендацією Ради ЄС.



Повноцінний безвіз, як у старі-добрі часи 😎



Краіна за країною відновлюємо свободу подорожей цього літа.



Всі умови в’їзду до країн світу👇https://t.co/EFdxgC7a7t — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 21, 2021

Мы разбирались, какие страны ЕС на самом деле внесли Украину в белый ковид-список и что нужно для въезда.

С 18 июля Германия открыла въезд для всех граждан Украины. Раньше туда пускали только полностью привитых от коронавируса (прививками, одобренными в ЕС) и тех, кто обосновал исключительные основания для въезда.

Но с этой недели все граждане Украины могут беспрепятственно посещать Германию. Единственное условие для тех, кто летит самолетом, - нужно предъявить актуальный отрицательный тест на коронавирус.

Напомним, что в Словакию разрешили въезд для полностью вакцинированных граждан Украины.