Госдеп США, представитель которого 21 июля заявил, что санкции вряд ли остановят "Северный поток - 2", в тот же день анонсировал новые ограничения. В ведомстве сказали, что в августе в докладе конгрессу предложит санкционную активность относительно юридических лиц в контексте противодействия газопроводу.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявил представитель американского внешнеполитического ведомства в ходе телефонного брифинга.

"Мы все еще привержены закону, мы должны в середине августа отчитаться конгрессу. Рассмотрим вопросы о санкционной активности относительно юридических лиц", - сказал сотрудник Госдепа.

По его словам, Вашингтон оппонирует проекту, но понимает, что остановить его завершение вряд ли удастся.

"Мы прагматичны, наш фокус сейчас - уверенность, что мы сможем противостоять использованию РФ энергии как оружия", - сказал он.

Как писала "Страна", в среду Государственный департамент США раскрыл подробности соглашения между Вашингтоном и Берлином по поводу газопровода "Северный поток - 2". Мы приводили ключевые положения договоренностей.

Также мы писали, что Юрий Витренко назвал запуск "Северного потока - 2" угрозой нацбезопасности Украины.