Президент Владимир Зеленский 21 июля подписал инициированный им же закон "О коренных народах Украины", который Верховная Рада приняла 1 июля.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как выразились на Банковой, "документ направлен на максимальную защиту культурных, информационных и иных прав коренных народов, предоставление им механизмов и инструментов работы с украинским государством".

Закон определяет, что коренными народами Украины, сформировавшимися на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы, крымчаки.

"Коренной народ Украины - автохтонная этническая общность, которая сформировалась на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознание себя коренным народом Украины, составляет этническое меньшинство в составе ее населения и не имеет собственного государственного образования за пределами Украины", - говорится в документе.

Коренные народы имеют право на самоопределение в составе Украины и политический статус в рамках Конституции и законов Украины. Они имеют коллективное и индивидуальное право на полное владение всеми правами человека и основными свободами.

Закон запрещает отрицание этнической принадлежности или этнической самобытности коренных народов Украины.

Согласно документу, коренные народы имеют право на:

возрождение и развитие своих духовных, религиозных и культурных традиций и обычаев, сохранение материального и нематериального культурного наследия;

определение перечня собственных мест и объектов религиозного и культурного значения;

восстановление своей исторической топонимики;

сотрудничество с учебными заведениями для обеспечения изучения своего языка, истории, культуры коренного народа.

Также коренные народы имеют право через представительные органы создавать свои средства массовой информации и получать государственную поддержку.

Кроме того, коренные народы могут направлять часть доходов от пользования природными ресурсами, расположенными на территории АР Крым и Севастополя, на свои нужды.

Представительные органы коренных народов могут участвовать в их международном представительстве.

Закон вступает в силу со дня его опубликования (кроме части 3 ст. 7, которая определяет право коренных народов на направление части доходов от пользования природными ресурсами на нужды коренных народов - она вступит в силу после возвращения временно оккупированной территории Крыма под общую юрисдикцию Украины).

Как сообщала "Страна", 8 июля закон о коренных народах подписал спикер Рады Дмитрий Разумков.

Мы также сообщали, что Россия инициирует в ПАСЕ резолюцию о нарушении прав нацменьшинств в Украине из-за закона о коренных народах.

О дискриминационном характере закона Владимир Путин сказал в телефонном разговоре Ангеле Меркель.