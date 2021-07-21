Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак принял советника Государственного департамента США Дерека Шолле, который прибыл с визитом в Киев.

В пресс-службе Офиса президента сообщили, о чем они говорили.

Важное внимание собеседники уделили ситуации на Донбассе. Ермак проинформировал Шолле о ситуации на востоке, "уровне угроз, которые сохраняются вдоль украинских границ", а также о состоянии переговорного процесса в рамках Нормандского формата. Состоялся обмен мнениями о путях активизации процесса мирного урегулирования на Донбассе и оптимальной поддержки со стороны США в этой связи.

Также на встрече обсуждались последствия реализации проекта "Северный поток - 2" для энергетической безопасности Украины и региона. Советник Госдепа подчеркнул важность тесного сотрудничества между Украиной и США по вопросам энергетической безопасности. А Ермак отметил неизменность позиции украинской стороны относительно далеко идущих угроз безопасности, которые составляет запуск газопровода.

"Северный поток - 2" является геополитической оружием России, которое непременно будет использовано против Украины и Европы", - сказал Ермак.

Шолле в свою очередь приветствовал прогресс Украины в реформировании системы правосудия, отметив недавнее принятие фундаментальных законов о Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

"Стороны подтвердили обоюдную настроенность на взаимодействие и координацию усилий с целью обеспечения успешных результатов визита президента Украины Владимира Зеленского в США", - отметили в Офисе президента.

Ранее "Страна" приводила объяснения Шолле по поводу того, зачем он прилетел в Украину.

Мы также сообщали, что Ермак и глава МИД Дмитрий Кулеба посетят Вашингтон для обсуждения содержательного наполнения визита президента Украины в США.