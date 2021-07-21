Главное условие для вступления Республики Кипр (или Южного Кипра) в НАТО это согласие Турции. Оно зависит от признания ныне непризнанного турецкого Северного Кипра (ТРСК). Об этом дал понять президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Aydinlik.

"Если мы не дадим здесь положительный ответ, Южный Кипр не сможет присоединиться к НАТО", - объявил глава Турции по итогам своего визита в самопровозглашенную Турецкую Республику Северный Кипр (ТРСК).

Он отметил, что Турция не допустит вступления Южного Кипра в НАТО в обход своего вето, как это произошло в случае с принятием Греции в блок в 1980 году.

Также Эрдоган заявил, что его страна будет добиваться признания ТРСК в мире. По его словам, Турция - это единственная страна, которая стремится к стабильности и безопасности на Кипре.

Ранее президент Турции сообщил о необходимости открыть туристический квартал Вароша в городе-призраке Фамагуста на границе ТРСК и Республики Кипр. Он также заявил об обязательной передаче квартала во владение Северного Кипра. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел осудил это решение и напомнил, что, согласно резолюции СБ ООН, Вароша должна оставаться нейтральной территорией и контролироваться миротворцами Объединенных Наций.

Кипр был разделен на Север и Юг после конфликта между турецкими и греческими киприотами в 1974 году. В результате военного переворота, к власти на острове пришла греческая армейская хунта. Однако Турция воспользовалась международным правом и вторглась на Кипр, заняв северную часть островной суши. В 1975 году, было провозглашено основание и независимость Турецкой Республики Северный Кипр.

В 1974 году, в знак протеста против турецкой оккупации северной части Кипра, Греция вышла из состава НАТО, куда ее приняли в 1952-м. Однако, уже в 1980 году страна приняла решение вернуться в Североатлантический альянс. Государства-члены НАТО одобрили этот шаг, несмотря на протесты турецкого правительства.

Как сообщала "Страна", на Кипре бушевал сильнейший за 40 лет лесной пожар. Погибли 4 человека.

Напомним, что ранее власти открытого для граждан Украины с биопаспортами Кипра анонсировали отмену комендантского часа.