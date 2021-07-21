Многие положения соглашения выглядят декларативно. Фото: 24 канал

Государственный департамент США раскрыл подробности соглашения между Вашингтоном и Берлином по поводу газопровода "Северный поток - 2".

Детали договоренности приводит Телеграм-канал "РИА Новости".

Ключевые положения соглашения следующие:

  • США и Германия не станут терпеть, если РФ будет использовать газ как оружие;
  • Германия направит пакет мер для поддержки европейского энергорынка;
  • Берлин примет меры на национальном уровне и на уровне Евросоюза, если Россия продолжит "вредоносную активность" (речь идет и о санкциях);
  • Германия выделит более 200 миллионов евро на поддержку энергосектора и снятие энергозависимости Украины;
  • Берлин согласен организовать "зеленый фонд" в размере миллиарда долларов, чтобы поддержать энергобезопасность Украины;
  • Германия будет использовать все рычаги в российско-украинских переговорах по продлению транзитного контракта между Киевом и Москвой.

Кроме того, Госдеп сообщил, что США контактировали с Украиной и Польшей при разработке этих договоренностей.

Скриншот из Телеграм РИА Новости

Напомним, объявление о деталях соглашения между США и ФРГ по "Северному потоку - 2" ранее официально анонсировала Виктория Нуланд.

Она также сказала, что стороны в соглашении выразили готовность настаивать на продлении на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину.

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