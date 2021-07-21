Министерство здравоохранения предложит правительству ужесточить правила пересечения украинской границы для невакцинированных людей. Среди них возвращение требования отправляться на самоизоляцию после въезда.

Об этом 21 июля в эфире передачи "Здоровая политика" на "Украинском радио" сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Необходимость жестких мер чиновник объяснил увеличением количество стран, в которых растет число случаев коронавирусной болезни, вызванной "Дельта"-штаммом.

"...Мы будем инициировать на ближайшем заседании правительства рассмотрение постановления, которое предусматривает более жесткие правила для пересечения государственной границы людьми, невакцинированными против коронавирусной болезни. Будем возвращаться к тем нормам, которые были отменены в июне, в частности, относительно самоизоляции на определенный период и завершения самоизоляции только после проведения тестирования и завершения инкубационного периода, который потенциально будем уменьшать до пяти дней", - сказал Ляшко.

Он добавил, что эти требования не коснутся прошедших полный курс иммунизации - как украинцев, так и иностранцев.

Также Ляшко сообщил, что для украинских граждан рассматривают возможность въезда в Украину без прохождения самоизоляции после вакцинации одной дозой.

"Мы понимаем, что есть часть купленных путевок, есть незапланированные командировки. Человек в экстренном порядке вынужден будет ехать за пределы Украины. У нас открыт пятый этап вакцинации, каждый желающий может сделать прививку. В таком случае человек не успеет пройти полный курс прививок, поэтому для украинцев будем разрешать без самоизоляции даже с одной прививкой. Но прививки желательно сделать, потому что это защищает здоровье", - подчеркнул Ляшко.

Министр напомнил, что сейчас в Украине действует требование обязательного тестирования на COVID-19 для граждан, прибывающих из Российской Федерации, Португалии, Индии и Великобритании, где в последнее время наблюдается рост числа зараженных "Дельта"-штаммом.

Ранее "Страна" сообщала о росте в Украине числа заражений коронавирусом.

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