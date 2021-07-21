Ляшко заговорил об ужесточении противоковидных мер. Скриншот

Министерство здравоохранения предложит правительству ужесточить правила пересечения украинской границы для невакцинированных людей. Среди них возвращение требования отправляться на самоизоляцию после въезда.

Об этом 21 июля в эфире передачи "Здоровая политика" на "Украинском радио" сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Необходимость жестких мер чиновник объяснил увеличением количество стран, в которых растет число случаев коронавирусной болезни, вызванной "Дельта"-штаммом.

"...Мы будем инициировать на ближайшем заседании правительства рассмотрение постановления, которое предусматривает более жесткие правила для пересечения государственной границы людьми, невакцинированными против коронавирусной болезни. Будем возвращаться к тем нормам, которые были отменены в июне, в частности, относительно самоизоляции на определенный период и завершения самоизоляции только после проведения тестирования и завершения инкубационного периода, который потенциально будем уменьшать до пяти дней", - сказал Ляшко.

Он добавил, что эти требования не коснутся прошедших полный курс иммунизации - как украинцев, так и иностранцев.

Также Ляшко сообщил, что для украинских граждан рассматривают возможность въезда в Украину без прохождения самоизоляции после вакцинации одной дозой.

"Мы понимаем, что есть часть купленных путевок, есть незапланированные командировки. Человек в экстренном порядке вынужден будет ехать за пределы Украины. У нас открыт пятый этап вакцинации, каждый желающий может сделать прививку. В таком случае человек не успеет пройти полный курс прививок, поэтому для украинцев будем разрешать без самоизоляции даже с одной прививкой. Но прививки желательно сделать, потому что это защищает здоровье", - подчеркнул Ляшко.

Министр напомнил, что сейчас в Украине действует требование обязательного тестирования на COVID-19 для граждан, прибывающих из Российской Федерации, Португалии, Индии и Великобритании, где в последнее время наблюдается рост числа зараженных "Дельта"-штаммом.

Ранее "Страна" сообщала о росте в Украине числа заражений коронавирусом.

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