В Офисе президента прокомментировали сообщение пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что Джо Байден ждет Владимира Зеленского в Вашингтоне 30 июля.

На Банковой заявили, что Украина и США вместе согласовали дату визита, и раскрыли его повестку.

У Зеленского отметили, что предложение Белого дома о визите "является важным шагом по реализации договоренностей, достигнутых во время июньского телефонного разговора лидеров Украины и США".

Что касается повестки дня переговоров, то она прежде всего будет включать вопросы безопасности: "противодействие длительной агрессии Российской Федерации против Украины, ухудшение ситуации в Черноморском регионе и на Донбассе, деоккупация Крыма, усиление энергетической безопасности нашего государства и Европы в целом, военное и военно-оборонное взаимодействие между Украиной и Соединенными Штатами". Будет продолжено обсуждение проекта "Северный поток - 2" как вызова безопасности для Украины и региона, добавили у Зеленского.

"Ожидаем конкретные договоренности по углублению отношений стратегического партнерства между нашими государствами во всех приоритетных направлениях взаимодействия и согласование амбициозного пакета совместных проектов и инициатив в сферах безопасности и обороны, торговли, инвестиций, энергетики, климата, сельского хозяйства, инфраструктуры и цифровой трансформации", - написала пресс-служба ОП.

Кроме того, там сообщили, что вскоре руководитель Офиса Андрей Ермак и глава МИД Дмитрий Кулеба посетят Вашингтон для обсуждения содержательного наполнения визита президента Украины в США.

Ранее "Страна" приводила реакцию самого Зеленского на объявление даты его визита.

Мы также анализировали, почему американцы откладывали визит президента Украины в Вашингтон, который на Банковой ожидали в июле.