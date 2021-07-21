Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении электронной гарантии на товар. Теперь покупатели смогут получать необходимый для гарантии набор документов и обязательств в электронном виде.

Это может быть техпаспорт или любой другой документ на технически сложные бытовые товары, который добавляется к ним. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Отмечается, что 1 июля парламент принял закон "О внесении изменений в статью 7 Закона Украины "О защите прав потребителей" по гарантии в электронном виде" № 1603-IX.

"Принятие закона актуально, поскольку сегодня потребители покупают все больше товаров через интернет-магазины, и многие компании предлагают регистрацию в личных кабинетах с целью эффективной коммуникации с ними и предоставления доступа к эксплуатационных документов", - говорится в сообщении.

Как отмечается, так осуществляется диджитализация бизнес-процессов и улучшения сервиса, предоставляемого потребителю при гарантийном обслуживании товаров. Имплементация положений закона также упрощает условия ведения бизнеса.

Закон вступает в силу на следующий день после его опубликования.

Как сообщала "Страна", в Верховной Раде одобрили законопроект об онлайн-прописке украинцев. А место проживания можно зарегистрировать в жилье коммунальной собственности, подлежащем приватизации, и в служебном жилье.

Напомним, что депутаты поддержали законопроект о специальных правилах налогообложения для е-резидентов-айтишников.