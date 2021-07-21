По инициативе немецкой стороны 21 июля состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, о которой ранее сообщал Берлин.

Теперь свою версию о разговоре изложил Кремль.

В пресс-службе российского лидера рассказали, что Путин передал Меркель соболезнования в связи с наводнениями на западе Германии, повлекшими человеческие жертвы и масштабные разрушения. А канцлер выразила надежду, что в ближайшее время удастся справиться с лесными пожарами в Якутии.

Затем лидеры заявили, что удовлетворены приближающимся к завершению строительством газопровода "Северный поток - 2".

"Президент России отметил последовательную приверженность германской стороны реализации данного проекта, носящего исключительно коммерческий характер и направленного на укрепление энергобезопасности Германии и Евросоюза. Ангела Меркель проинформировала об итогах обсуждения ситуации вокруг газопровода в ходе недавних переговоров с президентом США Джозефом Байденом в Вашингтоне. Владимир Путин дал соответствующие комментарии", - сообщили в Кремле.

В качестве отдельной темы президент России и канцлер ФРГ затронули возможность продления соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транспортировке газа через украинскую территорию и после 2024 года.

Также собеседники обменялись мнениями о конфликте на Донбассе, в том числе в контексте итогов встречи Меркель с президентом Украины Владимиром Зеленским 12 июля. Путин обратил внимание канцлера на принятый Верховной Радой дискриминационный закон "О коренных народах Украины". И подчёркнул необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями минского комплекса мер 2015 года.

Путин и Меркель условились о продолжении личных контактов.

Ранее "Страна" разбиралась, в чем суть сделки США и Германии по "Северному потоку - 2" и что она значит для Украины.

Пока о ее подробностях можно только догадываться - в США их обещали сообщить поздно вечером 21 июля.