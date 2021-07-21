Власти Словакии открыли свои границы для въезда гражданам Украины с биометрическими паспортами, которые прошли полную вакцинацию от коронавируса COVID-19.

Для невакцинированных граждан после въезда необходимо соблюдать самоизоляцию. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter в среду, 21 июля.

"Словакия открылась для украинцев, которые прошли полный курс вакцинации. Для тех, кто еще не вакцинировался, въезд возможен с самоизоляцией", - отметил Кулеба.

В соответствии с интерактивной картой МИД Украины, невакцинированные украинцы могут пересекать границу при условии разрешения на жительство в Словакии, родственники тех, кто имеет вид на жительство, студенты и школьники словацких учебных заведений.

Для въезда на территорию Словакии граждане обязаны зарегистрироваться на правительственном сайте, подтвердить регистрацию на границе, а также быть готовыми подтвердить регистрацию во время пребывания на территории страны.

В случае прибытия на территорию Словакии с помощью воздушного транспорта, лицо должно до выезда заполнить форму по ссылке. После прибытия из определенных стран, необходимо предоставить отрицательный результат теста RT-PCR, сделанного не позднее, чем за 72 часа до въезда.

Это требование не касается детей в возрасте до 12 лет.

Привитые граждане Украины также освобождаются от регистрации.

🇸🇰Словаччина відкрилася для українців, які пройшли повний курс вакцинації. Для тих, хто ще не вакцинувався, в’їзд можливий із самоізоляцією. #ВакцинуйсяТаМандруй



Детальні умови в’їзду та список визнаних вакцин — на нашій інтерактивній карті 👇https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 21, 2021

Ранее "Страна" разбиралась, какие страны ЕС на самом деле внесли Украину в белый ковид-список и что нужно для въезда.

Напомним, что по словам Кулебы, каждая страна ЕС будет устанавливать свои правила въезда граждан Украины.