Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на объявление Белым домом даты его визита в Вашингтон.

По этому поводу вечером 21 июля он опубликовал запись в Твиттере.

"Жду содержательную и плодотворную встречу с [Джо Байденом] 30 августа. Продолжим обсуждение важных вопросов стратегического партнерства Украины и США - мира на Донбассе, возвращения Крыма, безопасности Украины, энергетики как безопасного вызова, экономического развития Украины и поддержки реформ", - гласит запись в микроблоге главы государства.

В своем твите Зеленский фактически повторил повестку переговоров, обозначенную в сообщении Белого дома пресс-секретарем Байдена Джен Псаки.

"Визит подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму, наше тесное сотрудничество в области энергетической безопасности и нашу поддержка усилий президента Зеленского по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на наших общих демократических ценностях", - говорилось в заявлении Псаки.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, почему американцы откладывали визит президента Украины в Вашингтон, который на Банковой ожидали в июле.