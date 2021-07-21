Телефонный номер основателя Telegram Павла Дурова находился в списке потенциальных целей для слежения с применением шпионской программы Pegasus израильской компании NSO Group.

Об этом сообщает The Guardian в рамках совместного расследования Pegasus Project.

По данным издания, номер Дурова появился в списке в начале 2018 года - примерно тогда, когда он сменил официальное место жительства из Великобритании на ОАЭ.

Пресс-секретарь NSO Group заявил: "Любое заявление, что имя в списке обязательно связано с целью Pegasus, ошибочно и ложно".

По словам источника газеты в NSO Group слежку за Дуровым с применением Pegasus не вели. Издание отмечает, что нельзя достоверно узнать, делалась ли попытка установить Pegasus на телефон, не проведя криминалистическую экспертизу.

Эксперты по кибербезопасности, которые изучали, как работает шпионское ПО Pegasus от NSO, говорят, что это ПО не делает различий между приложениями для зашифрованных сообщений и может получить доступ практически ко всему контенту на зараженном телефоне.

Они говорят, что Telegram, а также WhatsApp, Signal и другие приложения для обмена сообщениями, обещают сквозное шифрование, фактически становятся "бессильными", если устройство, на котором они установлены, заражены хакерским программным обеспечением, столь же мощным, как Pegasus.

Сам создатель мессенджера Telegram и социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров заявил, что с 2018 года знал, что его телефон находится в списке устройств, за которыми могла вестись слежка при помощи специальных программ.

"С 2018 года мне было известно, что один из моих телефонных номеров был включен в список потенциальных целей для осуществления слежки", - написал Дуров в своем Telegram-канале.

По его словам, он не был удивлен этим фактом, так как с 2011 года привык считать, что все используемые им телефоны скомпрометированы. "Любой, кто получит доступ к моим личным данным, будет сильно разочарован <…> Они не найдут там никакой важной информации", - заключил Дуров.

Напомним, ранее создатель Telegram Павел Дуров назвал владельцев iPhone цифровыми рабами Apple.

Также мы писали, что автограф Дурова выставили на продажу за 270 тысяч долларов.